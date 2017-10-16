İsmail Pehlivan:Kimseye kinimiz yok

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan, bir dönem FETÖ’nün etkin derneklerinden Kocaeli Sağlık Mensupları Derneği(KOSADER)’nde başkanlık da yapan İsmail Pehlivan, geçtiğimiz Nisan ayında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmış, geçtiğimiz günlerde de tahliye olmuştu.

Pehlivan sosyal paylaşım platformu Facebook’taki hesabından bir açıklama yayınladı.

“11.10.2017 tarihi itibarıyla özgürlüğe adım attım. Ailem ve ben zorlu bir süreçten geçtik. Ailecek tüm hayatımız toplumun önündeydi, kimseden gizlimiz saklımız olmadı.Hayatım boyunca en büyük idealim iyi bir Müslüman, iyi bir insan olmaktı. Şimdiye kadar bu idealime leke sürecek hiç bir düşüncem ve faaliyetim olmadı. Hep iyilik düşündüm, iyilik yaptım. Aldatılmış olabilirim ama asla aldatmadım. Bana ve aileme yaşatılan mağduriyetler bizim bu ülkeye olan sevdamızı, vatan sevgimizi asla örselemeyecektir. Kimseye kinimiz yok, bize haksızlık yapanları da, iftira atanları da sevmeye devam edeceğiz Yaradan’dan ötürü. Herkese selam ve dua ile...”

