İsmail Temizel vefat etti

İlimizin tanınmış işadamlarından Temizel Petrolün kurucusu İsmail Temizel(79) organ yetmezliği nedeniyle 5 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Başiskele Yuvacık Yakacık Mahallesi Muhittin Efendi Sokak No:6 adresinde ikamet eden Temizel Petrolün kurucusu ve sahibi İsmail Temizel(79) organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nurseven Temizel ile evli KOTO Meclis üyesi Mehmet Temizel, ATİK kurucu eski başkanı İsmet Temizel, İbrahim Temizel ve Firdevs Temizel’in babası olan İsmail Temizel’in vefatı sevenlerini üzdü.

CENAZESİ YARIN

Cenazesi yarın öğle namazının ardından Yuvacık Merkez Camii'nden alınarak, Yuvacık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ

Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.