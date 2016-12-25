İsmet İnönü ölümünün 43. yılında anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmit İlçe Örgütü tarafından bugün İzmit Kozluk Mahallesi'nde bulunan İnönü Parkı'na yaptırılan İsmet İnönü’nün büstünün açılışı yapıldı.

Açılışa İsmet İnönü’nün torunu Ankara Millet Vekili Gülsün Bilgehan Toker’de katılım gösterdi.

Türkiye Cumhuriyetinin 2.Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 43.ölüm yıl dönümünde İzmit Kozluk Mahallesi'nde bulunan İnönü Parkı içerisine CHP İzmit İlçe Örgütü tarafından yaptırılan İsmet İnönü’nün büstünün açılışına İsmet İnönü’nün torunu CHP Ankara Millet Vekilin Gülsün Bilgehan Toker, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP Gençlik ve Kadın Kollarının yanı sıra çok sayıda vatandaş akın etti.

“CUMHURİYETİN İLK KALESİ İSMET PAŞADIR”

Büst açılışında konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya” Bu büst Saraybahçe Belediyesi zamanında vatandaşların kullanımına açıldı. Her sene 25 Aralıkta bu parka geldiğimizde bakımsız noktadaydı. Bu parkı sosyal belediyecilik anlayışı kurmasaydı emin olun böyle bir park da olmazdı. Bundan iki sene önce belediye başkanımız bizi ziyaret ettiğinde bir isteğiniz var mı dediler CHP olarak tek isteğimiz İsmet İnönü büstüdür dedik. Kaideler ve çevre düzenlemeleri bizden büstü de siz yaptırın dediler. Şimdi çevre düzenlemesi ve kaidelere bakın siz düşünün gerisini. Türkiye konjonktürüne baktığınızda içinin oyulmaya çalışıldığı bir devlet konumunda olduğunu görüyoruz. Yıllardır bunları söylediğimizde kurucu değerlerimize saldırıp, iki ayyaş dediler. Cumhuriyetin ilk kalesi İsmet Paşa’dır. Belki biz bile yeteri kadar sahip çıkmamanın özeleştirisini vermeliyiz. Rize’de Mustafa Kemal heykellerine bile saldırıyorlar. Bunlar zamanında yaptığımız eksikliklerin bedelidir. Özellikle esnaf kardeşlerim gelin referandum gelecekse Cumhuriyet için çok net hayır diyelim. Kayseri’de olanlar sorulmadan daha dün iki askerin yakıldığı görüntüler doğru mu yanlış mı belli bile değil. O güzel adamlar, Mustafa Kemaller, İnönüler, Ecevitler gittiler ama siz oldukça bu Cumhuriyet payidar kalacaktır” dedi.

“SİZLERE ANITKABİRDEN SELAM GETİRDİM”

Küçükkaya'nın ardından konuşan İsmet İnönü’nün torunu CHP Ankara Millet Vekili Gülsün Bilgehan Toker “Ülkenin bazı yerlerinde büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelleri vinçle kaldırılırken, bugün burada yaptığınız gerçekten bu büyük milletin gerçek duygularını ifade ediyor. Bu büyük millet kendisine hizmet edenleri unutmayan büyük bir millettir, bu yüzden kadir bilirliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün size Anıtkabirden de selam getirdim bu sabah oradaydım iki büyük kurucumuzu ziyaret ettim. Biliyorsunuz şu sıralar sosyal medya büyük baskılar altında fakat sabahtan bu yana gençlerin sosyal medyada yazdıklarını okudum ve gerçekten gurur duydum” dedi.

Arif BULUT