İsmetpaşa’da anlamlı buluşma

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ASKF spor adamlarını İsmetpaşa Stadı’nda maçta buluşturdu.

Coşkulu bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte sahaya Türk bayrağı açarak çıkıldı, birlik beraberlik mesajı verildi.

ZORER’İN TAKIMI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri çerçevesinde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İsmetpaşa Stadı’nda maç organize etti. Teknik direktörlüğünü Adnan Zorer’in yaptığı beyaz formamı takım, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Ali Bilgili, Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İŞKUR Müdürü Ulvi Yılmaz, sendikacı Adnan Uyar, Gölcükspor eski genel kaptanı Adem Ellibeş, Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Mustafa Çulcu, MHK 2.Bölge Kurulu Üyesi Süleyman Arkan, Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, Vipsaş Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Akyüz, Kocaelisporlu eski futbolcu Fevzi Açıkgöz, ASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Demokrat Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Erol Kaçmaz, Celal Güreşen, Onur Ak, Emin Koç’tan oluştu.

ŞEKERSOY’UN TAKIMI

Teknik Direktörlüğünü Kemal Şekersoy’un yaptığı kırmızı forması takım ise Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Hakemler Derneği Başkanı Mecit Keskin, İzgiad Başkanı Yusuf Erenkaya, İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, Veysel Pınar, Kartepe Belediyesi meclis üyesi Faruk Sarman, antrenör Yener Ersoy, Özgür Kocaeli Spor Müdürü Hayrettin Albayrak, ASKF eski yöneticisi Münacettin Fuar Bulucu, Doğantepesqor Başkanı Ertan Demirhan, antrenör İshak Zengin, Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Birliği Başkanı Tarık Gürgen, Mehmet Çetinkaya, Öznur Hoca, Çetin İnan, Fatih Süleyman’dan kuruluydu.

BEYAZ TAKIM 5-3 KAZANDI

Kısa bir süre önce A klasmana çıkan Alper Çetin’in yönettiği maç 20’şer dakikalık iki devre halinde oynandı. Takımlar sahada 13’er kişiyle yer aldı. 8 golün atıldığı maçı beyaz formalı takım 5-3 kazandı. Zevkli ve bir o kadar çekişmeli geçen maçta 70 yaşına gelen Gölcükspor eski genel kaptanı Adem Ellibeş’in deparları dikkat çekti. ASKF Başkanı Murat Aydın golleriyle ve gol sevinciyle maça imzasını attı. Aydın biri penaltıdan iki gol kaydetti. İŞKUR Müdürü eski futbolcu Ulvi Yılmaz da biri penaltıdan iki golle dikkatleri üzerinde topladı. Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin de bir golle takımının galibiyetine katkı koydu.