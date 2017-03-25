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İsmetpaşa'da büyük şok!

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İsmetpaşa'da büyük şok!
Hodri Meydan’ın maraton tribününü boş bıraktığı, 41’nci dakikaya kadar sessiz kaldığı bugünkü maçta Kocaelispor, Çorum karşısında beklenmedik sonuçla karşılaştı.

Tribün desteğinden yoksun sezonun en silik, etkisiz oyununu ortaya koyan Yeşil-Siyahlı takım 2-0’lik yenilgiyle büyük şok yaşadı. Sancaktepe’nin kaybettiği haftada, farkı 4’e indirme fırsatını kullanamadı, şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu attı.

İLK YARI TRİBÜNLER SESSİZ, KOCAELİSPOR ETKİSİZ

Kocaelispor bugün kendisi gibi Play-Off hattındaki Çorum Belediyespor karsısına Sancaktepe’nin zorlu deplasmanda kaybetme beklentisi ve farklı azaltma umuduyla çıktı. Maçın ilk önemli atağı 4.dakikada Kocaelispor’dan geldi. Burak Süleyman’ın yerden pasında Hamza ceza yayı içinde topu kontrol edemeyince fırsat kaçtı. 8’nci dakikada konuk ekibin kullandığı etkili serbest atışta Can Emre gole izin vermedi. 17’nci dakikada Hamza soldan ceza alanına girdiğinde düşürüldü, hakem devam kararı verdi. İlk yarım saat geçildikten sonra Kadir Öge’nin uzak mesafeli serbest vuruşunda tribünler ayağa kalktı, top az farkla auta çıktı. Pozisyonu kısır ilk yarı başladığı skorla geçildi. 

İKİNCİ YARIDA GOLLER KONUK EKİPTEN GELDİ

İkinci yarının başında, 48.dakikada konuk takım penaltı kazandı. Can Emre ile rakip futbolcunun hava topu mücadelesinde Çorumlu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Sabahattin atışı gole çevirdi. 55’de rakip yine etkili geldi, Can Emre ikinci gole izin vermedi. Kocaelispor ilk 1 saat biterken beraberlik sayısına yaklaştı. Oğuzhan elverişli durumda topu ağlara gönderemedi. 4 dakika sonra yine Oğuzhan ceza alanı dışından iyi vurdu, kaleci alt direk dibinden topu çeldi. 69’ncu dakikada Çorum Belediye farkı ikiye çıkardı. Uzun topta Yeldar düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maç bu dakikada bitti. Sancaktepe’nin berabere kaldığı haftada Kocaelispor farkı 5’e indirme fırsatını kullanamadı, şampiyonluk yarışında büyük ölçüde havlu attı.   

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

3' Kocaelispor gole çok yaklaştı.Hamza'nın vuruşunu kaleci son anda önledi.

8' Çorum'da Sabahattin sol çaprazdan vurdu, top kaleci Can Emre'de kaldı.

21' Çorum'da Yeldar sarı kart gördü.

25' Çorum'da Salim ceza alanına girdi, Murat topu uzaklaştırdı.

31' Kocaelispor atağında Kadir Öge serbest vuruş kullandı, top üst direkten döndü.

36' Kocaelispor'da Ali Keten çok sert vurdu, yandan aut.

39' Kocaelispor'da Ali Keten sarı kart gördü.

Taraftarlar 41. dakikada  'SERHAT BOZ ÖLMEDİ, KALBİMİZDE YAŞIYOR' şeklinde tezahüratta bulundu ...

45' Hakem maçı 1 dakika uzattı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

İKİNCİ YARI

46' Maç Çorum'un vuruşuyla başladı.

48' Kocaelispor'da Can Emre sarı kart gördü.

50' Çorum Sabahattin'in penaltıdan attığı golle Kocaelispor  karşısında 1-0 öne geçti.

50' Kocaelispor'da Kadir Gezer sarı kart gördü.

50' Çorum'da Ali Kemal sarı kart gördü.

54' Kocaelispor'da Murat Başak sarı kart gördü.

56' Kocaelispor'da Hamza Mutlu sarı kart gördü.

60' Kocaelispor'da Oğuzhan mutlak gol şansını kaçırdı.

65' Çorum'da oyuncu değişikliği Salim çıktı yerine Emrullah oyuna girdi.

66' Kocaelispor atağında Murat Başak sert vurdu. Kaleci Sercan kurtardı, defans uzaklaştırdı.

68' Kocaelispor'da yuncu değişikliği Hamza yerine Özgür oyuna girdi.

71' Çorum'da Yeldar topu ağlara gönderdi. Kocaelispor:0 Çorum:2

74' Kocaelispor'da Oğuzhan sarı kart gördü.

77' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Mert çıktı yerine İshak oyuna girdi.

84' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Burak Süleyman çıktı yerine Mehmet oyuna girdi.

84' Çorum'da oyuncu değişikliği Selim çıktı yerine  Çağrı oyuna girdi.

90' Hakem maçı 5 dakika uzattı.

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Kocaelispor: 

1. CAN EMRE
2. K. GEZER
4 MURAT
50 ALİ KETEN
3.K.ÖGE
6 MERT
8 SEFA
61 B.ÖZBAKIR
17 HAMZA
10 B. SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN 

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