İsmetpaşa’da çift kale

Geçen hafta deplasmanda Altay ile oynadığı maçta son dakikada yediği golle çok önemi 2 puan kaybeden, şampiyonluk yarışında çok büyük yara alan Kocaelispor, pazar günü sahasında konuk edeceği Çorum Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-Siyahlı ekip, bugün İsmetpaşa Stadı’nda bu maçın taktik provasını gerçekleştirdi.

İSHAK 2 GOL ATTI

Pazar günü Çorum Belediyespor ile çok kritik bir maça çıkacak olan Kocaelispor, bu maçın provasını İsmetpaşa Stadı’nda yaptı. Volkan (Yusuf), Kadir Gezer, Ali keten, Murat Başak, Kadir Öge, Sefa, Mert, Özgür (Şenol), Burak Süleyman, Burak Özbakır ve Oğuzhan’dan oluşan ideal takım, Kılıç (Can), Erol, Kemal, Kerem, Şenol (Özgür), Fatih, Akif, Mehmet, Eray, İshak ve Sinan Pektemek’ten oluşan yedek takımla karşılaştı. Yedek takımın daha istekli gözüktüğü maçta İshak iki gol atıp, birde penaltı kaçırdığı çift kalenin yıldızıydı.

ALTAY MAÇININ ONBİRİ

Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız, bugün yapılan çift kalede geçen hafta Altay ile oynanan maçta sahaya çıkan on biri denedi. Çift kalenin ikinci yarısında Özgür’ün yerine Şenol’a şans veren Yıldız, Çorum Belediyespor maçında da aynı on biri sahaya sürmesi bekleniyor. Hamza, bugün yapılan çalışmada da yer almadı. Ancak tecrübeli oyuncunun pazar günkü maçta oynama şansının yüksek olduğu öğrenildi. Bu arada ameliyat olacağı açıklanan Mesut Özdemir, dünkü çalışmayı takip etti, Başkan Bahri Yavuz ve teknik ekiple bir süre görüştü.