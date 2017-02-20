İsminizi kontrol ettiniz mi?

16 Nisan günü yapılacak Anayasa değişikliği ile referandumda oy kullanacakların isimlerinin yazılı olduğu seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkartıldı.

VATANDAŞLAR İNCELİYOR

Seçmen listeleri, muhtarlıklarla vatandaşlar tarafından incelenecek. İsimlerinin yazılı olup olmadığını kontrol edecek vatandaşlar, olası eksikliklerle ilgili düzeltme itirazları yaptırabilecek. Seçmen listeleri 26 Şubat pazar gününe kadar askıda kalacak. Seçmen listeleriyle ilgili itirazlar 28 Şubat’ta karara bağlanacak ve listeler kesinleşecek.

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

İşte Kocaeli'nin ilçe ilçe seçmen sayısı

Kerim YAVUZ