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Ispanaktan kalp dokusu ürettiler!

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Ispanaktan kalp dokusu ürettiler!
Amerikalı bilim insanları, nakil bekleyen hastalara bitkilerden organ üretme çalışmalarında çığır açacak inanılmaz bir buluşa imza attı

Amerikalı bilim insanları, nakil bekleyen hastalara bitkilerden organ üretme çalışmalarında çığır açacak inanılmaz bir buluşa imza attı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Massachusetts’teki Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI) araştırmacıları, Ispanak yaprağını çalışan bir insan kalbi dokusuna çevirmeyi başardı. Yapraktaki hücreler vasıtasıyla da insan kan hücrelerine benzeyen sıvı ve mikro boncuklar gönderen araştırma ekibi, sonrasında ıspanak hücrelerini insan hücrelerine tohumladı.

Bu çalışmanın olumlu sonuçlar vermesi, Ispanağın çok yaygın bir bitki olması nedeniyle de ayrıca sevindirdi. Worcester Politeknik Enstitüsü’nde biyomedikal mühendisliği profesörü Glenn Gaudette, “Hâlâ yapacak çok işimiz var, ancak bugüne kadar yaptığımız çalışmalar içinde bu çok umut verici oldu. Çiftçilerin binlerce yıldır topladığı bitkiler doku mühendisliğinde kullanılmak üzere bir dizi problemi çözebilir” dedi.

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