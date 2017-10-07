İspanyollar Bilim Merkezi’nde

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürü Musa Aydemir, Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürü İsmet Erçetin ve beraberinde İspanya Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gelen İspanyol heyet ile birlikte Kocaeli Bilim Merkezini ziyaret ederek düzenekleri detaylıca incelediler.

GALERİLERİ GEZDİLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürü Musa Aydemir ve Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürü İsmet Erçetin’in eşlik ettiği İspanyol Gümrük Müdürleri, Bilim Merkezi’ndeki düzenekleri ilgiyle ve beğeniyle inceleyerek çok beğendiklerini belirttiler. Bilim merkezine yoğun ilgi gösteren İspanyol heyet algı ve gerçeklik galerisi, bilimin sultanları ve dinamik dünyamız galerisini detaylıca gezip deneyler yaptılar. Heyet, ziyaret sonunda Bilim Merkezi önünde toplu fotoğraf çektirdi.

