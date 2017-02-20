İşsizlik hızla düşecek! FETÖ'den ihraç edilen 19 bin 175 kişi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizlik rakamlarının hızla düşeceğini belirterek, yüzde 9'a kadar gerileyeceğini söyledi.Müezzinoğlu, FETÖ'den ihraç edilenlerden 19 bin 175 kişinin işe iade edildiğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

İşsizlik oranı geçen yılın kasım döneminde yüzde 12,1'e yükseldi. İşsizlik böylece Mart 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 12'yi aştı. İşsiz sayısı 3,7 milyonun üzerine çıktı. Bakan Müezzinoğlu özetle şöyle konuştu;

"İşsizlikteki artışın sebebi zor bir 2016. Terör eylemleine karşı yoğun mücadele, Rusya ile kriz ve bu krizin turizme getirdiği olumsuzluklar, 15 Temmuz darbe girişimi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI'NDA YENİ DÖNEM

Kapsam dışında olan vatandaşlarımız gelir testine tabii idiler. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza diyoruz ki gelir testine gitmene gerek yok. Bu ay yasalaştıracağız. Aylık 53 lira ödedikleri takdirde GSS kapsamına girecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar sağlık hizmeti alamıyorlardı onlar da bu 53 lirayı ödeyerek GSS kapsamına girecekler.

BÜYÜKANNEYE TORUN MAAŞI

Yoğun talep var. Yaklaşık 105 bin başvuru var 27 bin 30'u bizim şartlarımıza uygun. Dünyaya örnek bir proje olsun istiyoruz.

KAMUDA FETÖ İHRAÇLARI

19 bin 175 kişi görevlerine iade edildi. İhraç edilenlerin emeklilik hakları ödeniyor. Devlete millete zarar vermiş kişilerin zararını geri ödemekle ilgili bir hüküm verirse, maddi bir mahkumiyet alındığı zaman arabasına da, emeklilik maaşına da el konulabilir.

TAŞERON İŞÇİLER

Taşeron işçiler sabırlı olun, bu konuyu en yakın zaman içinde çözeceğiz. Yeni bir yama yapalım dersek, yeni yamanın çerçevesi farklı olacak. Kamu çalışanı reformu yapmayı başaracaksak sistemin bütüncüllüğü içinde çözeceğiz. 4a, 4b, 4c çalışanlarına statü koyacağız. Bunlar referandumdan sonra konuşulacak.

KIDEM TAZMİNATI

Eskiye göre daha iyi bir noktadayız. Referandumdan sonra bunu masaya yatırıp sendikalarımızla bu konuyu konuşacağız. Bazı haklar var o kazanımlardan geri adım atmıyoruz. Mevcutlarda kazanımlardan yüzde 10'luk geri adım olacaksa onlara mevcut statü ile devam edin diyeceğiz. İster burada devam et, istersen fona gel diyeceğiz.

KAMU PERSONEL REFORMU

Kamuya girdiğinde kendini geliştirip geliştiremediğini ölçen sistem, mesleğini geliştirip geliştirmediğine bakmalı. Kamudan beklenilen hizmeti alamayız.