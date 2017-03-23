İşsizlik oranları açıklandı

Türkiye'de 2016'da işsizlik oranı yüzde 10,6'ya yükseldi. İşsiz sayısı 273 bin kişi artarak 3,3 milyonu aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2016'da işsizlik oranı yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik 2015'de yüzde 10,3 düzeyindeydi.

Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde 0,4 puanlık artışla yüzde 9,6 kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 13,7 oldu.

2016'da tarımdışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla yüzde 13'e yükseldi.



5 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile yüzde 19,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,6 puanlık artış ile yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılında, geçen yıla göre 584 bin kişi artarak 27 milyon 205 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,3 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 65,1 kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 28 olarak gerçekleşti.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 178 bin kişi azalırken, tarımdışı sektörlerde çalışan sayısı ise 763 bin kişi arttı.



İKİ KİŞİDEN BİRİ HİZMETLER SEKTÖRÜNDE

İstihdam edilenlerin yüzde 19,5’i tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 53,7’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı.

İşgücü 2016 yılında bir önceki yıla göre 857 bin kişi artarak 30 milyon 535 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52 olarak gerçekleşti.