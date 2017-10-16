İşsizlik rakamları açıklandı!

İşsizlik oranı temmuzda yüzde 10.7'ye yükseldi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da değişim göstermeyerek %13 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %21,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık azalış ile %10,9 olarak gerçekleşti.