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İşsizlik rakamları açıklandı! Her 4 gençten biri işsiz

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İşsizlik rakamları açıklandı! Her 4 gençten biri işsiz
Aralık ayı işsizlik oranı yüzde 12,7 olurken genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık artış ile yüzde 24 oldu.

Aralık ayı işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 4,8 puan artışla yüzde 24 oldu. Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 12,1 olmuştu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile  %12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile %14,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık artış ile %24 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,9 puanlık artış ile %12,9 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,1
İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 221 bin kişi artarak 26 milyon 669 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %45,1 oldu.

İstihdam edilenlerin %18,4’ü tarım, %19,7’si sanayi, %6,9’u inşaat, %54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 51,6
İşgücü 2016 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon  540 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %51,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla %71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %32,2 olarak gerçekleşti.

Aralık 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak %32,7 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM AZALDI
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi azalarak 27 milyon 301 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalış ile %46,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 49 bin kişi artarak 3 milyon 717 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %12 oldu.

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