İstanbul eski Emniyet Müdürü Abanoz öldü

İstanbul eski Emniyet Müdürü Kazım Abanoz bir süre önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat oldu. Kazım Abanoz rahatsızlanması üzerine Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kazım Abanoz bugün hayatını kaybetti.
CENAZESİ YARIN
Cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Kavaklı Camii'nde kılıncak namazın ardından Hamidiye Köyü'nde defnedilecek.
Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
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