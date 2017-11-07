İstanbul ve Kocaeli metroları birleşecek

KESİNTİSİZ ULAŞIM

Gelecekte iki metro hattının birleştirilerek Kocaeli ile İstanbul arasında kesintisiz ulaşımını sağlama konunu görüşmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile bir araya geldi. İkili, yürütülecek ortak çalışmayla ulaşımda örnek bir model oluşturmak için işbirliği kararı aldı.

YAŞAM KOLAYLAŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını gerçekleştirdiği Sabiha Gökçen Metro Projesinin Gebze OSB’lere, Tuzla Metrosunun da, Gebze Merkez ile bütünleştirilmesi konusunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, meslektaşı Hayri Baraçlı’ya iletti. İki Genel Sekreter, bu önemli projelerin ulaşım planları üzerinde çalışma kararı aldı. İlhan Bayram, bunun ulaşımda dev bir hamle olacağını söyledi.

BANLİYÖNÜN DURUMU

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Halkalı - Gebze Marmaray Yüzeysel Metrosu’nun Gebze'den Halkalı'ya bağlanacak hattının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bu projenin de önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi bekleniyor.

