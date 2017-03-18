İstanbul ve Kocaeli'de geniş çaplı fuhuş operasyonu

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen bir dizi operasyonda, kadınları zorla fuhşa sürükledikleri ileri sürülen 1'i kadın 19 şüpheli şahıs ile bu şüphelilerin fuhuşa zorladığı 21 kadının yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen bir dizi operasyonda, kadınları zorla fuhşa sürükledikleri ileri sürülen 1'i kadın 19 şüpheli şahıs ile bu şüphelilerin fuhuşa zorladığı 21 kadının yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asyaiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'de kiralık ev ve apart dairelerde fuhuş yaptırıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma savcısının talimatı çalışma başlattı. 'Fuhuş' ve 'insan ticareti' suçlarına yönelik iki ayrı kentte toplam 76 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen İstanbul polisi, bu operasyonlarda kadınları zorla fuhşa sürükledikleri iddia edilen 1'i Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 19 şüpheli ile bu şüphelilerin fuhuşa zorladığı çoğu yabancı uyruklu 21 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yabancı uyruklu kadınlar için çıkartılan geçici kimlik kartları ile pasaportlar ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhşa zorlanan 21 yabancı uyruklu kadının ise sınır dışı edildiği bildirildi. Şüphelilerden Özbek asıllı Madina S.'nin, 7 Şubat'ta ülkesine uçakla dönmek üzere geldiği Atatürk Havalimanında gözaltına alındığı kaydedildi.