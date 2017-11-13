İstanbul’a gidecek olan 157 kilo eroin ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre Kocaeli üzerinden İstanbul'a uyuşturucu nakli yapılacağı istihbaratı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda Gebze’de yabancı plakalı şüpheli bir cipi durduruldu. Araçta yapılan aramalarda araç içine zulalanmış halde 63 kilo 175 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli merkezinde yapılan bir başka operasyonda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden alınan eroinin Kocaeli üzerinden İstanbul’a götürüleceği istihbaratını aldı. Sevkiyatın yapılacağı aracı belirleyen ekipler, 63 plakalı kamyonu Kocaeli’de durdurdu. Kamyonda yapılan aramalara ise ise araç içerisine zulalanmış halde 94 kilo eroin bulundu. Olay sonrasında gözaltına alınan 2 şahıs ise emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.