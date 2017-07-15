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İstanbul'a gidecekler dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

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İstanbul'a gidecekler dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafiğe kapatıldı.

Köprünün saat 12.00 kapatılacağı açıklanmıştı.

Köprüye çıkan yollar üzerinde dev türk bayrakları bulunan İBB'ye ait kamyonlarla saat 11.50 sıralarında kapatıldı. Trafik polisleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

METROBÜS GÜZERGAHI DEĞİŞTİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde İETT, metrobüs ve otobüslerin güzergâh ve sefer saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre Avcılar- Söğütlüçeşme ve Zincirlikuyu -Söğütlüçeşme metrobüs hatları Fatih Sultan Mehmet köprüsünden sağlanacak.

GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI

Açıklamada, ring sefer yapılacak güzergahlar şöyle sıralandı:
"Üsküdar Marmaray - Fıstıkağacı - Bağlarbaşı - Capitol ring seferler, Üsküdar - Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler, Ayrılıkçeşme Marmaray - Karacaahmet - Zeynep Kamil - Capitol ring seferler, Uzunçayır - E5 - Altunizade ring seferler, Libadiye Alvarlızade Camisi kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler."

Kentte 15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar ise şöyle:
"130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar, 15ÇK Güzeltepe - Kısıklı - Kadıköy, 15F Beykoz - Kadıköy, KM11 Aydınlı TOKİ - Ahmet Yesevi - Kartal Metro - Cevizli, KM29 Yenişehir - Marmara Üniversitesi Hastanesi - Kartal Metro, 25G Sarıyer - Taksim, 40 Rumeli Feneri - Garipçe -Taksim, 336E Sultançiftliği - Eminönü, 28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş, 37YT Alibeyköy - Beyazıt, 87 Topkapı - Edirnekapı - Taksim, 65G Kağıthane - Gültepe - Şişli, 142 Boğazköy - Avcılar Metrobüs."

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