  • BIST 104.615
  • Altın 139,614
  • Dolar 3,5628
  • Euro 4,0670
  • Kocaeli 22 °C

İstanbul'a gidecekler dikkat! Bu gece 02.00'den itibaren...

»
İstanbul'a gidecekler dikkat! Bu gece 02.00'den itibaren...
15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar açıklandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu gece saat 02.00'den itibaren iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Köprü etkinlikler sona erene kadar kapalı kalacak.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı: 
- O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.
Alternatif: Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik akışı verilmeyecek.
Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları)'na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.
Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak.
Alternatif: Kısıklı Caddesi - Nuhkuyusu Caddesi - D100

- Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprüsü Girişi - Kısıklı istikameti kapatılacak.
Alternatif: D-100 güney yolu

- Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak.
Alternatif: D-100 güney yol

- Şile yolu Libadiye Kavşağı'ndan Vecdi diker Tüneli istikameti kapatılacak.
Alternatif: Libadiye Kavşağı

- Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.
Alternatif: Oymacı Sokak - Kısıklı Caddesi

- Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.
Alternatif: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi - Kısıklı Caddesi

- Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak.
Alternatif: Üsküdar sahilyolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

- Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.
Alternatif: Çevreyolu güney yol - TEM Otoyolu

- D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü'ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak.
Alternatif: Kısıklı Caddesi

- Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak.
Alternatif: Alemdağ Caddesi - Bosna Bulvarı - Sütçü İmam Caddesi

Bu haber toplam 633 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Termalin adresi değişiyor mu?13 Temmuz 2017 Perşembe 16:41
  • Adalet Bakanlığı son rakamı açıkladı! 169 bin 13 kişi...13 Temmuz 2017 Perşembe 14:05
  • Gazi Kamacı:"15 Temmuz, hayatımın en önemli parçası"13 Temmuz 2017 Perşembe 12:55
  • STK’lardan 15 Temmuz bildirisi:“15 Temmuz’u asla unutmayacağız”13 Temmuz 2017 Perşembe 12:08
  • Kocaeli Üniversitesi'nden 15 Temmuz bildirisi13 Temmuz 2017 Perşembe 11:34
  • 15 Temmuz kahramanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda13 Temmuz 2017 Perşembe 11:22
  • Tramvay hattına park eden araçlara ceza yağıyor13 Temmuz 2017 Perşembe 10:41
  • Resmen yürürlükte! Hafta sonu ücretsiz olacak13 Temmuz 2017 Perşembe 10:14
  • Reis filminin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alındı!13 Temmuz 2017 Perşembe 09:39
  • 18 metre aşağı inildi13 Temmuz 2017 Perşembe 09:11
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti