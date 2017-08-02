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İstanbul'da yakalanmışlardı! Karar verildi

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İstanbul'da yakalanmışlardı! Karar verildi
28 Temmuz günü İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde 41 HV 424 Tofaş marka aracı çalan 5 kişiden 3’ü İstanbul Çekmeköy semtinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1 tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre İzmit Tavşantepe Mahallesi’nde 28 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, 5 kişi gözüne kestirdiği otomobili çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibinin durumu emniyete intikal etmesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede hırsızlığı gerçekleştiren şahısların İstanbul'dan geldiğini belirleyen polis ekipleri, şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Polis ekiplerince İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen operasyonda 5 şahıstan 3’ünü yakalanarak gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirildi.

1 TUTUKLAMA

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.N, S.N ve D.D(17) isimli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden S.N. tutuklandı, S.N., D.D  serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan diğer 2 şahsın yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. 

Kerim YAVUZ
 

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