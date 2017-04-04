İstanbul'daki 6 Tarihi Türk Hamamı

İstanbul her geçen gün hızla büyüyen, gelişen ve güzelleşen bir şehir.

İstanbul her geçen gün hızla büyüyen, gelişen ve güzelleşen bir şehir. Peki İstanbul’un tarihi, turistik ve yerel güzellikleri hakkında ne biliyorsunuz? Türkiye’nin lider online turizm şirketi Gruppal, yurtiçi turları ile ülkemizin en güzel yerlerini görebilir, hiç gitmediğiniz şehirleri keşfedebilirsiniz. İster yurtiçi ister yurtdışı olsun Gruppal ile çok uygun fiyatlara gezebilirsiniz.

Gelelim İstanbul’a…

Tam anlamıyla İstanbul’u gezdim demek için şüphesiz ki otantik ve tarihi hamamlardan birine gitmek gerekiyor. İstanbul turunuzun bir gününü mutlaka bu hamamların birkaçını gezmeye ayırmalısınız. Gösterişli iç tasarımıyla göz kamaştıran Çağaloğlu Hamamı’ndan Çemberlitaş’a, Beylerbeyi Hamamı’ndan Mihrimah Sultan Hamamı’na kadar İstanbul hamamlarını şöyle bir turlamaya ne dersiniz?

1- Çağaloğlu Hamamı

İstanbul'un gözde hamamlarından biri olan Çağaloğlu, kuşkusuz şehrin en görkemli ve en etkileyici hamamı olarak listemizin başında yer alıyor. Hem İstanbullular hem de yerli ve yabancı turistler tarafından inanılmaz ilgi gören Çağaloğlu Hamamı’ndaki muhteşem buhar odaları ve kıvrımlı kubbelere hayran kalacaksınız. Hamamın içerisindeki fayansların tarihi yüzyıllar öncesin ait olsa da hala ilgi çekmeye devam ediyor. Sultan I. Mahmut tarafından 1741 yılında inşa ettirilmiş ve aslında yalnızca erkekler için tasarlanmıştı, ancak günümüzde bu hamam,erkekler ve kadınların kullanımına açık.

2- Çemberlitaş Hamamı

1600'lü yılların sonlarında, ünlü Osmanlı mimarı Sinan, kentte yüzyıllarca şehrin en önemli yapılarından biri olacak olan Çemberlitaş Hamamı’nı tasarladı ve inşa etti. İstanbul'daki en eski Türk hamamlarından biri olan Çemberlitaş, buhar banyosu yapmak isteyen herkesin gözdesi. Mimar Sinan'ın hayatının son dönemlerinde yaptırılan bu hamam, sadelik, pratiklik ve şıklığın ile ön plana çıktığı önemli bir yapı. Çok aşırı süslemeler göremeyeceğiniz Çemberlitaş Hamamı, iç mekânının aydınlatılmasından diğer tüm ince ayrıntılara kadar farklı uzamanlar tarafından araştırılmış.

3- Galatasaray Hamamı

Galatasaray'ın efsanesi Osmanlı Sultanı II. Bayazıd, bir av partisinin ardından ormanın içinden yürüdü ve küçük kulübesinde Gül Baba adında saygıdeğer bir adamla karşılaştı ve bu adamBeyazıd'a dileklerini iletti. Gül Baba cami ve külliye yaptırmayı (hamam da dâhil olmak üzere bitişik binada) talep etti. Beyazıd, 1481'de güzel bir külliye ile Galatasaray Hamamı’nı yaptırdı. Hamamdaki soğutma odaları, masaj ve buhar odaları oldukça ilgi görüyor.

4- Beylerbeyi Hamamı

Beylerbeyi iskelesi ve feribotunun yakınında bulunan Beylerbeyi Hamamı, Beylerbeyi Camii’nin yanında yer alıyor. Osmanlı tarzında inşa edilmiş bu yapı, ahşap cephesiyle hemen göze ilişiyor. Sultan Abdülhamid, 1800'lerin sonunda Beylerbeyi'nin inşasını emretti ve annesi Rabia Şermi Sultan’a ithaf etti. Beylerbeyi esasında bitişik yapılardan oluşan bir karmaşıkolarak inşa edildi.Hamamın en dikkat çeken yerleri ise mermer çeşme, camekânları, ahşap tavanı, soğutma ve buhar odaları.

5- Kılıç Ali Paşa Hamamı

Mimar Sinan tarafından tasarlanan ve İstanbul’un bir diğer önemli mimarisi olan Kılıç Ali Paşa Hamamı,adını İstanbul'a giden ve sonunda güçlü bir komutan haline gelen Kılıç Ali veya Uluç Ali Paşa’dan aldı ve bölge genelinde ünlü oldu. 16.yüzyılın güçlü bir amiraliydi ve birçok Osmanlı donanması zaferinde büyük rol oynadı. Kınalı Ali Paşa, görkemli kubbesi ile adeta nefes kesiyor. İstanbul'daki en etkileyici yapılardan olan hamam,yapısal özelliklerin onarılması için büyük bir yedi yıllık yenileme çalışması yapıldı ve orijinal detaylar en iyi şekilde restore edildi.Camekân, külhan bacası, mermer döşeme, taş oymalar ve kubbeleri kesinlikle görülmeye değer.

6- Haseki Hürrem Sultan Hamamı (Aya Sofya)

Halk hamamlarının çoğunluğu Mimar Sinan tarafından inşa edildi ve Osmanlı hiyerarşisinin en yetenekli ve en çok sevileniydi. 16. yüzyılın ortalarında, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Roxelana tarafından yaptırılan Haseki Hürrem Sultan Hamamı, yüzyıllar önce Zeuxippus antik hamamlarının olduğu topraklarda inşa edildi. 20. yüzyıla kadar hamam, bir hapishane, bir yağ ve kâğıt depo binasıydı ve 2007 yılına kadarsa popüler bir halı pazarı olarak kullanıldı.2008-2011 yılları arasında, restore edilen hamam, binlerce metrekare mermer ile orijinal parlaklığına kavuştu. Bugünse pamuklu ve ipekli banyo kaplamaları ve altın kaplı banyo küvetleriyle göz dolduruyor.



