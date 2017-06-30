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İstanbul'daki banka soyguncusu Gebze'de yakalandı

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İstanbul'daki banka soyguncusu Gebze'de yakalandı
İstanbul Şişli'de bir banka şubesini silahla soyan gaspçı Antalya'ya kaçmak isterken Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince Gebze'de otobüs içinde yakalandı.

Merkez Mahallesi İskete Sokak üzerinde bulunan bir banka şubesine saat 14.00 sıralarında silahla giren gaspçı, banka güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek tabancasını aldı. Silahını banko görevlisine doğrultan soyguncu paraların yanında getirdiği çantaya doldurulmasını istedi. Görevlilerin çantaya doldurduğu yaklaşık 100 bin TL ile yüklü miktarda dövizi alan soyguncu koşarak kaçtı.

Banka güvenlik görevlisi ve çevredeki esnaf soyguncuyu kovalamaya başladı. Soyguncu arkadan gelenlerin olduğunu görünce bir el havaya ateş etti. Ara sokakta taksiye binen soyguncu olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri plakası belirlenen şüpheli taksiyi Darülaceze Caddesi üzerinde durdurdu. Taksici soyguncunun Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde inerek uzaklaştığını söyledi. Gaspın ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri ve eşgal bilgilerinden yola çıkarak gaspçının şehirler arası bir otobüse binerek Antalya'ya kaçtığını belirledi. Otobüs ekiplerce Gebze'de durduruldu. Gaspçı gözaltına alındı. Üzerinde gasp ettiği para ve olayda kullandığı tabanca bulundu. Gasp olayından 8 saat sonra yakalanan gaspçı sorgulanmak üzere İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

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