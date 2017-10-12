İstasyon Kütüphanesi hizmete girdi

Gebze Belediyesi İstasyon Bilim ve Sanat Merkezi kompleksi içerisinde bulunun yeni kütüphanede yer alan binlerce kitap çocukları ve gençleri bekliyor. Gençlerden ve çocuklardan oluşan üye sayısının her geçen gün arttığı İstasyon Bilim Sanat Merkezi Kütüphanesi'ne gelen öğrenciler burada hem çok çeşitli kaynaklardan faydalanıyor hem de sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı buluyor.

İstasyon Bilim Sanat Merkezi Kütüphanesi'ne ders çalışmaya ve kitap okumaya gelen öğrenciler, kayıt yaptırıp istedikleri kitapları da 15 günlüğüne ödünç alabiliyorlar. Böylelikle öğrencilere sürekli kitap okuyabilmelerine imkan sağlanmış oluyor. 4 binin üzerinde farklı kategorilerde kitap bulunan İstasyon Bilim Sanat Merkezi Kütüphanesi üyelerine oldukça geniş bir kaynak sunuyor. Kütüphane içerisinde bulunan bilgisayarlardan da ücretsiz bir şekilde faydalanan öğrenciler ödevlerini rahatlıkla yapabiliyor.

Yaklaşık iki ay önce hizmete giren İstasyon Bilim Sanat Merkezi Kütüphanesi'ne öğrenciler büyük bir ilgi gösteriyor. Sadece iki ay içerisinde iki yüz elli üye sayısına ulaşan kütüphaneye üye başvuruları her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. İstasyon Bilim Sanat Merkezi Kütüphanesi'nden öğrenciler kadar veliler de memnun. Okul çıkışı vakitlerinin büyük bir kısmının artık kütüphanede geçtiğini söyleyen çocuklar, böylesine güzel bir kütüphanede ders çalışma fırsatı sağladığı için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür etti.