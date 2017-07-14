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İşte 15 Temmuz etkinliklerinin bugünkü programı

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İşte 15 Temmuz etkinliklerinin bugünkü programı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları ilimizde devam ediyor.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİNİN İLİMİZDE BUGÜNKÜ PROGRAMI

x- ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN ZİYARETİ

X- 10.00:Yaz Kur’an kurslarının tamamında 15 Temmuz şehitlerini anma özel programı.

x-  Cuma namazı öncesi camilerde Kur’an-ı Kerim tilaveti, namazın ardından ilimiz ve ülke çapında camilerde Hatim-i Şerif duaları .

x- 16.00-18.00: Gençlik Merkezi’nde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma programı.

x- 19.00: Şehit yakınları ve gaziler ile akşam yemeği (The Ness Otel).

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