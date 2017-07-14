İşte 15 Temmuz etkinliklerinin bugünkü programı

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİNİN İLİMİZDE BUGÜNKÜ PROGRAMI
x- ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN ZİYARETİ
X- 10.00:Yaz Kur’an kurslarının tamamında 15 Temmuz şehitlerini anma özel programı.
x- Cuma namazı öncesi camilerde Kur’an-ı Kerim tilaveti, namazın ardından ilimiz ve ülke çapında camilerde Hatim-i Şerif duaları .
x- 16.00-18.00: Gençlik Merkezi’nde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma programı.
x- 19.00: Şehit yakınları ve gaziler ile akşam yemeği (The Ness Otel).
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