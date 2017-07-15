İşte 15 Temmuz etkinliklerinin bugünkü resmi programı

15 TEMMUZ TÖRENLERİNİN İLİMİZDEKİ RESMİ PROGRAMI
20.30-20.45: 249 hafızın alana yerleşmesi
20.45-21.00: Saygı duruşu, istiklal marşı
21.00-21.30: Protokol konuşmaları
21.30-22.15: 249 hafızın Kuran-ı Kerim hatmi, son cüzlerin okunuşu
22.15-22.30: Hatim duası (İl Müftüsü Yusuf Doğan yaptıracak)
22.30-23.15: Cumhurbaşkanı’nın İstanbul konuşmasının izlenmesi
23.15-23.30: 15 Temmuz belgesel film gösterisi
23.30-24: Grup Tillo Konseri (00.13-00.30:Alanda ve bütün camilerde sala okunması
00.30-01.00: 15 Temmuz sohbeti (Mehmet Emin Ay)
01.00-01.30: Dünya birincisi hafızların Kuran-ı Kerim tilaveti
01.30-02.00: Şiir dinletisi(Serdar Tuncer)
02.00-02.30: Konser(Ömer Karaloğlu)
02.32-03.10: Cumhurbaşkanı’nın TBMM konuşması
03.10-04.50: Milli irade ve demokrasi nöbeti
05.30-06.00: Beştkepe Millet Camii’nden Cumhurbaşkanı’nın konuşması
06.00-07.00: Çorba, simit, çay ikramları.
ERTESİ GÜN (16 Temmuz Pazar)
07.00-24.00 Milli İrade ve Demokrasi nöbeti alanda devam edecek.
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