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İşte 2 ayda istihdam edilen kişi sayısı

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İşte 2 ayda istihdam edilen kişi sayısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,  1 Ocak-28 Şubat arasında toplam istihdam sayısının 267 bin 984 olduğunu  belirterek, "Bu beklediğimizden daha iyi bir rakam. Bu rakamın yüzde 32'si de  kadın istihdamıdır. Yıl sonu itibariyle işsizlik rakamlarını mutlaka ama mutlaka  yüzde 10'ların altına indireceğiz." dedi.

Bakan Müezzinoğlu, İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) ile Sosyal Güvenlik  Kurumu (SGK) İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, temel  hedeflerinin, bir taraftan daha güçlü bir istihdam yapısı oluşturabilmek, diğer  yandan ise istihdamda olanların hak ve hukukunu daha iyi bir noktaya  ulaştırabilmek, çalışan ile çalıştıran arasındaki hukuku daha sağlıklı bir sürece  taşıyabilmek olduğunu söyledi.

Terör, Rusya ile yaşanan uçak gerilimi ve FETÖ darbe girişimine  değinen Müezzinoğlu, "Bütün bu süreçler, ekonomik anlamda bazı sıkıntıları,  istihdam anlamında da bazı sorunları önümüze getirdi. 2016'nın Ağustos ayından  itibaren işsizlik oranlarında yükseliş, her ay biraz daha artarak kasım ayı sonu  itibariyle 12.1 olarak karşımıza geldi. Aralık ayı rakamlarında da muhtemelen  12.2-12.3 gibi rakamları göreceğiz." diye konuştu.

 "İşsizlik rakamlarını yüzde 10'ların altına indireceğiz"

Bakanlık ve hükümet olarak bu duruma karşı çalışma hayatında "Milli  Seferberlik Eylem Planı"nı açıkladıklarını belirten Müezzinoğlu, konuşmasını  şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız istişare ve çalışmalar sonrasında 2 milyon kişilik  istihdam hedefini koyduk. 28 Şubat sonu itibariyle rakamlarımızı netleştirdik. 1  Ocak-28 Şubat arasında toplam istihdam sayısı 267 bin 984. Bu beklediğimizden  daha iyi bir rakam. Bu rakamın yüzde 32'si de kadın istihdamıdır. Yıl sonu  itibariyle işsizlik rakamlarını mutlaka ama mutlaka yüzde 10'ların altına  indireceğiz. Yüzde 10'un altına indirmek görevimiz, yüzde 9'un altına indirmek  ise başarımız olacaktır. Kamuya alınanlar yani öğretmen, hemşire bu kapsamda  değil, yalnız özel iş yerlerinde 4/A kapsamında çalışan sigortalıları ifade  ediyor. Artı istihdamın teşviklerinden yararlanıp yararlanamayacağını işverenimiz  bilmeyebilir. Pazartesiden itibaren internet üzerinden hangilerinde üye işveren  teşviklerden yararlanabilecek, hangilerinden yararlanamayacak görülebilir."

"Bu millet asla mahcup etmez"

Çalışma hayatında başlatılan milli seferberlikte özel sektörde öne  çıkan şirketlerin isimlerini veren Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimize güvenerek mutlaka o muasır medeniyetler seviyesinin  üzerindeki hedefe yürüyeceğiz. Sanayicimiz, yabancı sermaye, siyasetçi de bu  millete güvendiği sürece kaybetmemiştir, kaybetmez. Ama milletten başka güç  odaklarına sırtını yaslarsan, bazen sermayeye, bazen belirli güç odaklarına,  bazen medyaya kendini teslim edersen geçici başarılar elde edersin, kalıcı  başarılar elde edemezsin. Kim hangi alanda olursa olsun, ülkesine ve bu millete  inansın ve sonunda da kazansın. Bu millet asla mahcup etmez."

"Medeniyim diyen ülke iki bakanımızın programlarını iptal ediyor"

Gezi olaylarında Alman Yeşiller Partisi yöneticilerinin 2 gün boyunca  Gezi Parkı'nda yer aldığını hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, Almanya'da Adalet  Bakanı BEKİR BOZDAĞ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programlarının  yasaklanmasına tepki gösterdi.

Bakan Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Medeniyim diyen, demokratım diyen, hukuk devletiyim diyen o ülke dün  iki bakanımızın izinli programlarını iptal ediyor. Arkadaşlar bunlar ikiyüzlü  değil, bunlar çok yüzlü. Türkiye'ye bir Oyun, bir tuzak varsa onlar oradalar. Bir  taraftan mecbur kalıp bunlar 'terör örgütü' derler, diğer taraftan o terör  örgütüne arka plandan her türlü desteği yaparlar. Bu terör örgütü o ülkede salon  toplantısı yapıyor mu? Yapıyor. Para topluyor mu? Topluyor. Silah buluyor mu?  Buluyor. 15 Temmuz'a kadar gelen süreçte baktılar ki millet desteğini çekmiyor ve  siyasi istikrardan vazgeçmiyor. Ekonomik istikrarı da bozamadılar. 17-25 Aralık  hain tuzak ve iftiralarla girişimde bulundular. 15 Temmuz'da tanklarla, uçaklarla  bu milleti ezip geçelim dediler, geçemediler. Bu millet asil, bu millet  ferasetli."

"Büyükanne projesi 15 Mart'ta başlıyor"

Asgari ücret desteğinden yararlanamayan sendikalı iş yerlerinde  yaklaşık 128 bin işçi için yeni bir düzenleme yaptıklarını belirten Müezzinoğlu,  "Asgari ücret desteğinden buradaki çalışanlarımız da yararlanacak." dedi.

Doğum yapan anneye yarı zamanlı çalışma hakkının yanı sıra bir gün  mesai bir gün izin hakkı verdiklerini ifade eden Bakan Müezzinoğlu, doğum yapan  kadınlar için "Büyükanne" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 10 ilinde başlayan proje ile ilgili düzenlemeleri yapıp,  müracaatları aldıklarını anlatan Müezzinoğlu, "Hak eden anne sayısı 29 bin 360.  Müracaat edenlerin arasında sezeryanla doğum oranı yüzde 75'in üzerinde, normal  doğum ise yüzde 25 civarında. Biz normal doğuma puan vererek, yüzde 50'sini  normal doğum yapan annelere, yüzde 50'sini de sezeryanla doğum yapan annelere  verdik. Mart ayının en geç 15'inde başlamış olacak. " ifadelerini kullandı.

Ayda 53 lira ile Genel Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde yapılan son düzenleme  hakkında da bilgi veren Bakan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

  "GSS kapsamına 18 yaşına kadar olan bütün yeni doğanları almıştık. 18  yaşından sonra sigortalı olma ya da GSS primi ödeme şartı vardı. Burada gelir  testi ile ilgili itirazlar vardı, bunun tespiti, denetimi de zordu. Yaklaşık 7  milyon vatandaşımıza 12 milyara yakın borç yazılıyor. Baktık ki uygulanabilir  değil. Bizim sorumluluğumuz sıkıntıyı görmek ve çözmek. Eski Çalışma Bakanımız ve  şimdiki İçişleri Bakanımız, ben Sağlık Bakanı iken bu projeyi getirmişti. Dedi  ki; 'Gelir testini kaldıralım, kolay bir rakam koyalım.' O dönemde bu kabul  gördü ama yasalaştırmak bize nasip oldu.

GSS kapsamı dışında kalan ne kadar vatandaşımız varsa ayda 53 lira ile  GSS kapsamı içerisine girecek. 53 liraya, aile düzeyinde GSS kapsamına girecek.  Borçlu olanlar da eski prim üzerinden değil, 53 lira üzerinden, faizsiz olarak  borçlarını ödeyecekler. Bu 53 lirayı ödeyemeyenler ise gelir testine gidecek.  Onların primlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılayacak. Bu sosyal  devletin gereğidir."

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