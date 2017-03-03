İşte 2 ayda istihdam edilen kişi sayısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Ocak-28 Şubat arasında toplam istihdam sayısının 267 bin 984 olduğunu belirterek, "Bu beklediğimizden daha iyi bir rakam. Bu rakamın yüzde 32'si de kadın istihdamıdır. Yıl sonu itibariyle işsizlik rakamlarını mutlaka ama mutlaka yüzde 10'ların altına indireceğiz." dedi.

Bakan Müezzinoğlu, İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin, bir taraftan daha güçlü bir istihdam yapısı oluşturabilmek, diğer yandan ise istihdamda olanların hak ve hukukunu daha iyi bir noktaya ulaştırabilmek, çalışan ile çalıştıran arasındaki hukuku daha sağlıklı bir sürece taşıyabilmek olduğunu söyledi.

Terör, Rusya ile yaşanan uçak gerilimi ve FETÖ darbe girişimine değinen Müezzinoğlu, "Bütün bu süreçler, ekonomik anlamda bazı sıkıntıları, istihdam anlamında da bazı sorunları önümüze getirdi. 2016'nın Ağustos ayından itibaren işsizlik oranlarında yükseliş, her ay biraz daha artarak kasım ayı sonu itibariyle 12.1 olarak karşımıza geldi. Aralık ayı rakamlarında da muhtemelen 12.2-12.3 gibi rakamları göreceğiz." diye konuştu.

"İşsizlik rakamlarını yüzde 10'ların altına indireceğiz"

Bakanlık ve hükümet olarak bu duruma karşı çalışma hayatında "Milli Seferberlik Eylem Planı"nı açıkladıklarını belirten Müezzinoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız istişare ve çalışmalar sonrasında 2 milyon kişilik istihdam hedefini koyduk. 28 Şubat sonu itibariyle rakamlarımızı netleştirdik. 1 Ocak-28 Şubat arasında toplam istihdam sayısı 267 bin 984. Bu beklediğimizden daha iyi bir rakam. Bu rakamın yüzde 32'si de kadın istihdamıdır. Yıl sonu itibariyle işsizlik rakamlarını mutlaka ama mutlaka yüzde 10'ların altına indireceğiz. Yüzde 10'un altına indirmek görevimiz, yüzde 9'un altına indirmek ise başarımız olacaktır. Kamuya alınanlar yani öğretmen, hemşire bu kapsamda değil, yalnız özel iş yerlerinde 4/A kapsamında çalışan sigortalıları ifade ediyor. Artı istihdamın teşviklerinden yararlanıp yararlanamayacağını işverenimiz bilmeyebilir. Pazartesiden itibaren internet üzerinden hangilerinde üye işveren teşviklerden yararlanabilecek, hangilerinden yararlanamayacak görülebilir."

"Bu millet asla mahcup etmez"

Çalışma hayatında başlatılan milli seferberlikte özel sektörde öne çıkan şirketlerin isimlerini veren Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimize güvenerek mutlaka o muasır medeniyetler seviyesinin üzerindeki hedefe yürüyeceğiz. Sanayicimiz, yabancı sermaye, siyasetçi de bu millete güvendiği sürece kaybetmemiştir, kaybetmez. Ama milletten başka güç odaklarına sırtını yaslarsan, bazen sermayeye, bazen belirli güç odaklarına, bazen medyaya kendini teslim edersen geçici başarılar elde edersin, kalıcı başarılar elde edemezsin. Kim hangi alanda olursa olsun, ülkesine ve bu millete inansın ve sonunda da kazansın. Bu millet asla mahcup etmez."

"Medeniyim diyen ülke iki bakanımızın programlarını iptal ediyor"

Gezi olaylarında Alman Yeşiller Partisi yöneticilerinin 2 gün boyunca Gezi Parkı'nda yer aldığını hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, Almanya'da Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programlarının yasaklanmasına tepki gösterdi.

Bakan Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Medeniyim diyen, demokratım diyen, hukuk devletiyim diyen o ülke dün iki bakanımızın izinli programlarını iptal ediyor. Arkadaşlar bunlar ikiyüzlü değil, bunlar çok yüzlü. Türkiye'ye bir Oyun, bir tuzak varsa onlar oradalar. Bir taraftan mecbur kalıp bunlar 'terör örgütü' derler, diğer taraftan o terör örgütüne arka plandan her türlü desteği yaparlar. Bu terör örgütü o ülkede salon toplantısı yapıyor mu? Yapıyor. Para topluyor mu? Topluyor. Silah buluyor mu? Buluyor. 15 Temmuz'a kadar gelen süreçte baktılar ki millet desteğini çekmiyor ve siyasi istikrardan vazgeçmiyor. Ekonomik istikrarı da bozamadılar. 17-25 Aralık hain tuzak ve iftiralarla girişimde bulundular. 15 Temmuz'da tanklarla, uçaklarla bu milleti ezip geçelim dediler, geçemediler. Bu millet asil, bu millet ferasetli."

"Büyükanne projesi 15 Mart'ta başlıyor"

Asgari ücret desteğinden yararlanamayan sendikalı iş yerlerinde yaklaşık 128 bin işçi için yeni bir düzenleme yaptıklarını belirten Müezzinoğlu, "Asgari ücret desteğinden buradaki çalışanlarımız da yararlanacak." dedi.

Doğum yapan anneye yarı zamanlı çalışma hakkının yanı sıra bir gün mesai bir gün izin hakkı verdiklerini ifade eden Bakan Müezzinoğlu, doğum yapan kadınlar için "Büyükanne" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 10 ilinde başlayan proje ile ilgili düzenlemeleri yapıp, müracaatları aldıklarını anlatan Müezzinoğlu, "Hak eden anne sayısı 29 bin 360. Müracaat edenlerin arasında sezeryanla doğum oranı yüzde 75'in üzerinde, normal doğum ise yüzde 25 civarında. Biz normal doğuma puan vererek, yüzde 50'sini normal doğum yapan annelere, yüzde 50'sini de sezeryanla doğum yapan annelere verdik. Mart ayının en geç 15'inde başlamış olacak. " ifadelerini kullandı.

Ayda 53 lira ile Genel Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde yapılan son düzenleme hakkında da bilgi veren Bakan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"GSS kapsamına 18 yaşına kadar olan bütün yeni doğanları almıştık. 18 yaşından sonra sigortalı olma ya da GSS primi ödeme şartı vardı. Burada gelir testi ile ilgili itirazlar vardı, bunun tespiti, denetimi de zordu. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza 12 milyara yakın borç yazılıyor. Baktık ki uygulanabilir değil. Bizim sorumluluğumuz sıkıntıyı görmek ve çözmek. Eski Çalışma Bakanımız ve şimdiki İçişleri Bakanımız, ben Sağlık Bakanı iken bu projeyi getirmişti. Dedi ki; 'Gelir testini kaldıralım, kolay bir rakam koyalım.' O dönemde bu kabul gördü ama yasalaştırmak bize nasip oldu.

GSS kapsamı dışında kalan ne kadar vatandaşımız varsa ayda 53 lira ile GSS kapsamı içerisine girecek. 53 liraya, aile düzeyinde GSS kapsamına girecek. Borçlu olanlar da eski prim üzerinden değil, 53 lira üzerinden, faizsiz olarak borçlarını ödeyecekler. Bu 53 lirayı ödeyemeyenler ise gelir testine gidecek. Onların primlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılayacak. Bu sosyal devletin gereğidir."