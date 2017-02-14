İşte 5 iş adamı hakkında istenen hapis cezası

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında kent genelinde tanınan iş adamlarının da bulunduğu 5 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında iş adamlarının da bulunduğu 5 kişi hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş adamları Murat Ç, Hüseyin K, Mehmet Selim Ş. ve Özcan G. ile Murat Ç. ve Hüseyin K'nin hissedarı olduğu kayyum atanan şirketin finansal işlerini yürüten Hasan Y. hakkında 12 sayfalık iddianame hazırlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamenin giriş bölümünde, soruşturmanın ilk dayanağını şüpheliler Murat Ç, Hüseyin K, Mehmet Selim Ş. ve Özcan G'nin ortağı olduğu firmaların FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağladığı ve aralarında şüpheli para transferlerinin olduğu hususlarının oluşturduğu kaydedildi.

Sanıklar hakkında delil niteliğindeki ihbar ve ifadeler ile Bank Asya hesap hareketleri ve HTS kayıtlarına yer verilen iddianamede, söz konusu kişilerin kullandıkları telefon hatları üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yürütülen şahıslarla yoğun görüşme içerisinde oldukları vurgulandı.

İddianamenin sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin dosya içerisindeki HTS tespit tutanaklarına göre FETÖ/PDY soruşturması altındaki şahıslarla görüşme trafiklerinin ortaya konulması, Özcan G. haricindeki şüphelilerin FETÖ/PDY liderinin eylem çağrısı ve direktifi sonrası Bank Asya'da bulunan hesaplarıyla yüklü miktarlarda işlem tesis etmiş olmaları, şüphelilerin hissedarı olduğu firmalara ilişkin olarak FETÖ/PDY bağlantısı ve şüpheli para transferleri nedeniyle Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanmasına karar verilmesi, şüphelilerin FETÖ/PDY içerisindeki faaliyet ve konumlarına ilişkin dosyadaki ifade ve ihbar tutanaklarının içeriklerinin bir arada değerlendirilmesi neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları ve terör örgütüne finansman sağladıkları yönünde kamu davası açmak için yeterli suç şüphesi ve delile ulaşıldığı değerlendirilmiştir."