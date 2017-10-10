İşte AK Parti İzmit'in icra kurulu

Oluşturulan icra kurulunda Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına Recep Yıldız, Teşkilat Başkanlığına Ali Erdem, Seçim İşleri Başkanlığına Ali Güney, Tanıtım ve Medya Başkanlığına Ceyhun Yalçın, Sosyal Politikalar Başkanlığına Havzullah Yaydemir, Yerel Yönetimler Başkanlığına Nurullah Yılmaz, Ekonomik İşler Başkanlığına Rifat Akbaş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına Ayfer Uğur, İlçe Sekreterliğine Ecenur Sevilen, Mali İdari İşler Başkalığına Musa Özcan, İdari Amirliğe Ahmet Çelik getirildi.