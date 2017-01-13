İşte Akçaray'da son durum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşıma ağına güç kazandıracak Akçaray tramvay projesinde çalışmalar ilerliyor.

Hafız Binbaşı Caddesi’ndeki 300 metrelik kısımda 150 metrelik ray montaj işi tamamlandı. Projede önemli ve hassas niteliğindeki bu alanda imalatın tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde 200 metrelik Yeni Cuma Camii önünde ise demir işleri tamamlanırken, sahaya raylar indirildi.

Tramvay projesindeki önemli dönemeçlerden Hafız Binbaşı Caddesi ve Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki çalışmalar devam ediyor. Hafız Binbaşı Caddesi’nde(Adliye önü) ray montajında önemli bir aşama kaydedilirken Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde 200 metrelik Yeni Cuma Camii önünde raylar sahaya indirildi. Bu caddedeki ray montajına hafta başında başlanması planlanıyor. Daha önce altyapı işleri tamamlanan ve üstyapı işleri de büyük ölçüde biten Hafız Binbaşı Caddesi’nde, gerekli elektriksel testler, kaldırım ve yol işleri, kataner montajının yapılması işlerinden sonra imalatlar son bulacak.

Tüm bunlara ek olarak Adliye önüne yeni bir yol yapılarak, araç geçişlerine izin verilmesi planlanıyor.Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde 200 metrelik Yeni Cuma Camii önünde demir işleri tamamlandı. Yıkılan jandarma lojmanlarının olduğu kısımda ise İSU ile ortak çalışılarak yapılması planlanan altyapı işine başlandı. En kısa sürede geçişin yapılarak tramvay imalat işlerine başlanması hedefleniyor. Halkevi ile Fevziye Camii arasındaki 100 metrelik kısımda da grobetonlama işlemi tamamlanarak demir montaj işlerine hazır hale getirildi. Yeni Cuma- Fevziye arasında ise hat kazı işleri devam ediyor.