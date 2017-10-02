İş'te biz de varız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'İş'te Bizde Varız Engelli Birey İstihdam Destek Hizmeti' projesi ile engelli bireyler istihdam ediliyor. Bu proje ile meslek sahibi olmayan engelli bireyler becerisine, eğitimine ve işveren taleplerine göre meslek edindirme kurslarında eğitim aldırılarak istihdam edilmesi sağlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Yalçın Durmaz isimli vatandaş Doğa Koleji'nden gelen talebe göre kendi meslek alanında istihdam edildi.

Doğa Koleji Yahyakaptan Kampüsü Ortaokul Müdürü Uğur Beşer, engelli bireyi istihdam etme süreci ile ilgili olarak, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'İş'te Bizde Varız Engelli Birey İstihdam Destek Hizmeti' projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'ndan bir mektup aldık. Bu mektubu okuduğumuzda çok heyecanlandık. Biz de kurum olarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda engelli birey çalıştırma başvurumuzu büyükşehir belediyesinin ilgili birimlerine ilettik. Kendileri bizi Yalçın beyle tanıştırdılar. Şu anda Yalçın beyle çalışıyoruz ve bundan çok mutluyuz. Engelli bireylerin iş gücü piyasasına katkı sağlamaları, ülke ekonomisini güçlendirmeleri konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelli istihdam projesine katkı sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Doğa Koleji olarak, bu konuda tüm kurumlara örnek teşvik etmek istiyoruz. Engelli bireylerin sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması anlamında destek bekliyoruz. Ayrıca engelli bireylerin kendi aileleri ve sosyal yaşantılarındaki motivasyon ve mutluluklarının artması konusunda onlara destek sağlamamız gerekiyor. Bu bizim için çok anlamlı oldu bu yüzden ayrıca mutluyuz" dedi.

İŞ BULMAM İÇİN ARACI OLDULAR

Yalçın Durmaz ise, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu 'İş'te Bizde Varız Engelli Birey İstihdam Destek Hizmeti' nden faydalanmak için başvurdum. Yaptığım başvurular sonrasında beni aradılar ve Doğa Koleji'nde çalışabilmem için aracı oldular. 2 çocuk babasıyım, eşim vefat etti. Çocuklarıma ben bakıyorum ve 4 yıldır işsizdim. İşe ihtiyacım olduğundan dolayı Büyükşehir Belediyesi'nin engelli istihdamı projesi ile buraya gönderildim. Burada beni çok iyi karşıladılar. Doğa Koleji'nde teknik birim bölümünde işe başladım. Teknik birimde teknik personel arkadaşımızın yardımcısı olarak çalışıyorum" diye konuştu

İŞ'TE BİZDE VARIZ İSTİHDAM DESTEK HİZMETİ

Proje ile engelli bireylerin, eğitim ve kariyerlerine uygun istihdam imkanlarının arttırılması, toplumda engelli bireylerin aktif işgücü piyasasına katılımı, engelli bireyin ülke ekonomisine ve ailesine katkıda bulunması, sosyal yaşamda yer almalarının sağlanmasıyla da yüksek bir motivasyon ve yaşam enerjisiyle topluma kazandırılması amaçlanıyor. 18 yaşından büyük, çalışma potansiyeline sahip ve yüzde 40 engelli raporu olan engelli bireyler ve engelli çalıştırma potansiyeline sahip işyerleri istihdam destek hizmetinin hedef grubunu oluşturuyor. Bu hizmet ile Kocaeli'de yaşayan yaklaşık 30 bin engelli bireyden çalışma potansiyeline sahip, 5 bine yakın engelli bireye 'İş'te Bizde Varız İstihdam Destek Hizmeti' nin sunulması planlanıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası’na yapılan başvuru değerlendirilerek detaylı bilgi için en kısa zamanda vatandaşlarla temasa geçiliyor. Başvuru sırasında, iş arayan engelli birey başvuru formunu doldurulması yeterli oluyor. Başvurunun detaylandırılması sırasında vatandaştan engelli raporu, katıldığı kurs sertifikaları, mesleğiyle ilgili belgeler isteniyor. Engelli istihdamına başvuracak vatandaşların bu bilgi ve belgeleri en kısa zamanda sağlaması, bilgi ve becerisine göre istihdam edilebilmesi için önem arz ediyor.