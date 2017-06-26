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İşte bugünkü bayramlaşma programları

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İşte bugünkü bayramlaşma programları
Bayramlaşma programı ikinci gün olan bugün de devam ediyor. CHP, MHP, HDP, DSP, SP ve DYP, bugün bayramlaşacak. 

SİYASİ PARTİLER

CHP- Derince örgütü saat 12.00’de, İzmit örgütü saat 13.00’de, Gölcük örgütü saat 14.00’de, Karamürsel örgütü saat 14.30’da, Darıca örgütü saat 15.00’de, Gebze örgütü de saat 16.00’de ilçe binalarında bayramlaşma gerçekleştirecek.
MHP- Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki il merkezinde 14.00-16.00 saatleri arasında,
HDP- Cumhuriyet Caddesi üzerindeki il binasında saat 13.00’de, 
DSP- Saat 16.00’de Otel Asya’nın yanındaki il binasında,
SP- Saadet Partisi’nin bayramlaşması saat 13.30’da Otel Asya’nın yanındaki yeni il binasında,
DYP- Saat 12.00-14.00 arası İzmit Acısu inişinde bulunan il binasında,


SENDİKALAR

-MEMUR-SEN: Eğitim Bir-Sen’in Yenişehir Mahallesi’ndeki yeni binasında saat 12.00’de,
-LASTİK İŞ: Saat 11.00’de Kocaeli Devlet Hastanesi Sokak’taki sendika merkezinde,
-TÜRK EĞİTİM SEN: Saat 13.00’de Hasan Özcan Sokak’taki sendika merkezinde,
-TÜRK METAL: Saat 13.00’de İnönü Caddesi Yenituran Durağı karşısındaki sendika binasında.
- TÜRK OCAĞI: İzmit Türk Ocağı’nın bayramlaşması ocak binasında saat 12.00’de, 

ODALAR, DERNEKLER, STK’LAR

-KYÖD: KYÖD Sosyal Tesisleri’nde saat 14.30’da,
-ERZURUMLULAR DERNEĞİ: Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin bayramlaşması İbni Sina Mahallesi’ndeki dernek merkezinde saat 16.00’da,
-SERHAT İLLERİ DERNEĞİ: Kocaeli Serhat İlleri Derneği’nin bayramlaşması, İbni Sina mahallesi Sopalı Çiftliği’ndeki dernek merkezinde saat 13.00’de, 
-MARDİNLİLER DERNEĞİ:  Marmara Mardinliler Derneği’nin bayramlaşması saat 14.00’de Derince Limanyolu’ndaki dernek binasında,
- RUMELİ TÜRKLERİ: İzmit Rumeli Türkleri Derneği’nin bayramlaşması saat 19.00’da Yenişehir Mahallesi Atacan Sokak’taki dernek merkezinde,

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