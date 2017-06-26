İşte bugünkü bayramlaşma programları

Bayramlaşma programı ikinci gün olan bugün de devam ediyor. CHP, MHP, HDP, DSP, SP ve DYP, bugün bayramlaşacak.

SİYASİ PARTİLER CHP- Derince örgütü saat 12.00’de, İzmit örgütü saat 13.00’de, Gölcük örgütü saat 14.00’de, Karamürsel örgütü saat 14.30’da, Darıca örgütü saat 15.00’de, Gebze örgütü de saat 16.00’de ilçe binalarında bayramlaşma gerçekleştirecek.

MHP- Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki il merkezinde 14.00-16.00 saatleri arasında,

HDP- Cumhuriyet Caddesi üzerindeki il binasında saat 13.00’de,

DSP- Saat 16.00’de Otel Asya’nın yanındaki il binasında,

SP- Saadet Partisi’nin bayramlaşması saat 13.30’da Otel Asya’nın yanındaki yeni il binasında,

DYP- Saat 12.00-14.00 arası İzmit Acısu inişinde bulunan il binasında,

SENDİKALAR -MEMUR-SEN: Eğitim Bir-Sen’in Yenişehir Mahallesi’ndeki yeni binasında saat 12.00’de,

-LASTİK İŞ: Saat 11.00’de Kocaeli Devlet Hastanesi Sokak’taki sendika merkezinde,

-TÜRK EĞİTİM SEN: Saat 13.00’de Hasan Özcan Sokak’taki sendika merkezinde,

-TÜRK METAL: Saat 13.00’de İnönü Caddesi Yenituran Durağı karşısındaki sendika binasında.

- TÜRK OCAĞI: İzmit Türk Ocağı’nın bayramlaşması ocak binasında saat 12.00’de, ODALAR, DERNEKLER, STK’LAR -KYÖD: KYÖD Sosyal Tesisleri’nde saat 14.30’da,

-ERZURUMLULAR DERNEĞİ: Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin bayramlaşması İbni Sina Mahallesi’ndeki dernek merkezinde saat 16.00’da,

-SERHAT İLLERİ DERNEĞİ: Kocaeli Serhat İlleri Derneği’nin bayramlaşması, İbni Sina mahallesi Sopalı Çiftliği’ndeki dernek merkezinde saat 13.00’de,

-MARDİNLİLER DERNEĞİ: Marmara Mardinliler Derneği’nin bayramlaşması saat 14.00’de Derince Limanyolu’ndaki dernek binasında,

- RUMELİ TÜRKLERİ: İzmit Rumeli Türkleri Derneği’nin bayramlaşması saat 19.00’da Yenişehir Mahallesi Atacan Sokak’taki dernek merkezinde,

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