İşte büyük ikramiyeyi kazanan numara

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 60 milyon lira büyük ikramiye kazanan numara belli oldu.Milli Piyango çekilişi sonuçlarında ilk olarak. 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon ve 1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar belli oldu.

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2 - 7 - 9 - 6 - 2 - 8 - 8 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti. Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2796288 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

3'Ü İSTANBUL'A 1'İ ANTALYA'YA

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı.

AMORTİLER 0 VE 5 OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 - 5 oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "6835248" oldu.

MİLLİ PİYANGO'DA 60 MİLYON TL'Yİ KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti

İşte Milli Piyango sonuçları

60 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

2796288

10 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

0550921

2 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

8932892

1 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

6835248 (İstanbul, Bursa)

500 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

2566180 (İstanbul, Samsun, İzmir)

100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR

3044608, 2948808, 6579442

AMORTİ RAKAMLARI

0 ve 5