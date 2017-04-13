İşte Büyükşehir Meclisi’nde seçilen encümen ve komisyonlar

Çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu 140 maddenin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında, 2016 yılı faaliyet raporu görüşülüp, 2016 yılı denetim raporunun sunumu yapıldı. İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapılacak meclis toplantısında 5 Encümen üyesi, 7’şer kişiden 9 ihtisas komisyon üyesi seçildi.
ENCÜMEN
Hasan Ayaz(AK Parti)
Ahmet Karaaslan(AK Parti)
Mevlüt Demir(AK Parti)
Mehmet Ali Karaaslan(AK Parti)
Nihat Değer(CHP)
İHTİSAS KOMİSYONLARI:
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU:
Mehmet Zekeriya Özak(AK Parti)
Serap Bıçak(AK Parti)
Murat Sabri Çakır(AK Parti)
Ayşe Mamat(AK Parti)
Engin Güzel (AK Parti)
Murat Kılıç(AK Parti)
Orhan Tanış(CHP)
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU:
Berna Abiş(AK Parti)
Cafer Teyyar Demirdaş(AK Parti)
İbrahim Bulut(AK Parti)
Fatih Meral(AK Parti)
Bülent Kanca(AK Parti)
Hasan Numan Tonka(AK Parti)
Engin Taşdemir(CHP)
ULAŞIM KOMİSYONU:
Faik Recai Bayraktar(AK Parti)
Sedat Kul(AK Parti)
İsmail Aysu(AK Parti)
Metin Söylemez(AK Parti)
Murat Tunç(AK Parti)
Vahit Eryılmaz(MHP)
Zafer Şimşek(…)
HUKUK KOMİSYONU:
Emine Zeybek(AK Parti)
Ufuk Ekinci(AK Parti)
Ahmet Pehlivan(AK Parti)
Özlem Ekşi Şahinkaya(AK Parti)
İrfan Kurt(AK Parti)
Hikmet Çelebi(AK Parti)
Erdem Topçuoğlu(…)
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU:
Hikmet Tuncay(AK Parti)
Yakup Kaya(AK Parti)
Sedat Kul(AK Parti)
Ahmet Atlı(AK Parti)
Adnan Balcı(AK Parti)
Selattin Kabadayıoğlu(AK Parti)
Erhan Uysal(CHP)
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Oya Tunçel(AK Parti)
Aykut Bozkurt(AK Parti)
Mustafa İltekin(AK Parti)
Murat Ölmez(AK Parti)
Serpil Yılmaz(AK Parti)
Fikriye Çelik(AK Parti)
Abdülkadir Honca(CHP)
İSİMLENDİRME KOMİSYONU:
Zafer Arat(AK Parti)
Raif Yıldız(AK Parti)
Ergün Kahraman(AK Parti)
Zeki Kurtuluş(AK Parti)
Serpil Yılmaz(AK Parti)
Abdülkadir Honca(CHP)
Hakan Karakaş(MHP)
Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu
Özlem Ekşi Şahinkaya(AK Parti)
Tuba Şensoy(AK Parti)
Aykut Bozkurt(AK Parti)
Orhan Keskin(AK Parti)
Fulya Ebru Önder(AK Parti)
Mustafa Öztürk
Serap Özmen
Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu
Adnan Balcı(AK Parti)
Tuba Şensoy(AK Parti)
Faruk Denli(AK Parti)
Enver Aydemir(AK Parti)
Habip Aşı(AK Parti)
Recep Özbakır
Dilek Tan(CHP)
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