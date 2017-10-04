İşte Çakmak için istenen ceza

5.KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen Murat Çakmak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çakmak ve aynı davadan yargılanan Hüseyin Karaman ve Özcan Gümüş bugün 5. kez hakim karşısına çıktı.

SEGBİS İLE BAĞLANDI

FETÖ terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle 15 Temmuz süreci sonrası tutuklanan Çakmak Market’lerin sahibi Murat Çakmak’ın davası dün ikinci beşinci kez 2’ci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Silivri Cezaevinde yatmakta olan Murat Çakmak İzmit’e getirilmedi. Çakmak, tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden SEGBİS yöntemi ile buraya bağlanarak kendini savundu. Duruşmada diğer sanıklar, Özcan Gümüş ve Hüseyin Karaman, mevcut savunmalarını tekrarlayarak beraatlarını talep etti.

ERTELENDİ

Savcı ise mahmekede verdiği mütalaada Murat Çakmak için örgüte finans sağlamaktan beraatini, örgüt üyeliğinden ise 7,5 ila 15 yıl arası ceza istedi. Diğer sanık Özcan Gümüş için cumhuriyet savcısı finans ve örgüt üyeliğinden beraatini, diğer sanık Hüseyin Karaman için ise örgüte destek suçundan 2 yıl ile 6 yıl arası hapis cezası ceza istedi. Sanık avukatları mahkemeden son savunmalarını yapmak için ek süre istedi. Mahkemeye heyeti sanık avukatlarına ek süre verirken, sanıkların tutuklu yargılanmasına karar vererek davayı 18 Ekim tarihine erteledi.

Kerim YAVUZ