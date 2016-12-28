İşte çarşaflı soyguncuya verilen ceza

Gölcük’te bir bankayı soyma girişiminde vurularak görme duyusunu kaybeden “Acemi Gangster” İsmail İpek bugün görülen 4. duruşmada 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya soygun amacıyla girerek içerdeki 14 kişiyi rehin alan İsmail İpek (44), yaklaşık 6,5 saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince gerçekleştirilen operasyonda Özel Harekat timleri tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Soyguncu ilk olarak Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alınmış ve artık yaşamına görme engelli olarak devam edeceği açıklanmıştı. Soyguncu yaralı olarak kurtulduğu için hakkında kamu davası açıldı.

5 AYRI SUÇ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın silahla yağmalamak, mala zarar vermek, direnmek, patlayıcı madde taşımak, rehin almak suçundan İsmail İpek’in mahkum olmasını talep etti.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 4. duruşmada İsmail İpek " Mağdurlardan özür diliyorum. Affedilmemi talep ediyorum" diyerek savunmasını yaptı.

43 YIL

Mahkeme heyeti İsmail İpek'e 5 ayrı suçtan 43 yıl hapis cezası verdi.