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İşte CHP İl kongresinin tarihi

İşte CHP İl kongresinin tarihi

CHP İzmit ilçe Örgütü’nün kongre tarihinin belli olmasının ardından il kongresinin de takvimi belirlendi. CHP İl kongresi 7 Ocak’ta yapılacak

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nün kongre takvimi belli oldu. CHP İl kongresi 7 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Sabancı Kültür Merkezi (SKM) de yapılacak.

Çiğdem ARMAĞAN

CHP İzmit'in kongre tarihi belli oldu

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