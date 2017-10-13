İşte CHP İl kongresinin tarihi
CHP İzmit ilçe Örgütü’nün kongre tarihinin belli olmasının ardından il kongresinin de takvimi belirlendi. CHP İl kongresi 7 Ocak’ta yapılacak
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nün kongre takvimi belli oldu. CHP İl kongresi 7 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Sabancı Kültür Merkezi (SKM) de yapılacak.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : CHP Kocaeli, kongre
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