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İşte CHP Orhan Mahallesi'nin kazanan listesi

İşte CHP Orhan Mahallesi'nin kazanan listesi

CHP İzmit İlçe Kongresi öncesinde son mahalle seçimlerini gerçekleştirildi. Yapılan seçimde yeşil liste kazandı.

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Çiğdem ARMAĞAN- Orhan Mahallesi ve Şirintepe Mahallesinde bugün gerçekleşecek olan delege seçimiyle mahalleler tamamlamamış olacak. Orhan Mahallesinde 139 üyenin oy kullanma halkı bulunuyordu. Kongre sonucunda 6 delege ve 21 ön seçim delegesi belirlendi. Çekişmeli seçimde yeşil ve beyaz liste yarıştı. Seçim saat 13.00'te başladı, 15.00'te son buldu. 110 kişinin oy kullandığı seçimde Beyaz liste 45, Yeşil liste 64 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre kazanan Yeşil liste oldu.

Orhan Mahallesi Yeşil liste 

Kongre delegeleri 
Fatma Toktaş, Tülay Bağdatlı, Betül Yıldızlı, Atakan Sonugelen, Davut Cömert, Gökhan Ercan.

Ön seçim delegeleri 
Ayten Erden, Nevin Aktürk, Mecbure Servi, Gülten Sürgit, Gülay Filiz, Raife Şahin, Didem Erdem, Armağan Meriç, Birol Özyürek, Mustag Kemal Dönmez, Mustafa Kemal Çetin, Emre Dal, AHmet Kösemen, Semih Bekar, İbrahim Yıldız, Osman Uzun, Güven Günaydın, Hasan Tarhan, Erhan Çeltiker, Yakup Tanrıöver. 

BEYAZ LİSTE

Kongre Delegeleri: İlkay Kaleli, Tümay Duran, Hasan Hüseyin Çakar, Harun Erenkaya, Ferhat Karabulut, Mustafa Pektaş.

Ön seçim Delegeleri: H.Ahmet Uzun, Osman Uzun, Erhan Çeltikler, Emine Özertan, Emine Gülsever, Necla Toktaş, Arif Hakan Yeşil, Birol Özyürek, Mustafa Kemal Çetin, Mecbure Servi, Yakup Tanrıöver, İlker Karadeniz, Samet Sapmaz, Metin Aslan, Şeyda Artman, Havva Çeltiker, Engin Uzuner, Hasan Tarhan, Selahattin Karabulut, Emin Gül, Engin Aslan.

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İl başkan yardımcısı Harun Yıldızlı oy kullandı.

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