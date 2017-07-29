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İşte DSİ'nin 41 milyon TL'lik yeni projeleri

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İşte DSİ'nin 41 milyon TL'lik yeni projeleri
Yarın (Pazar) Bakan Eroğlu’nun toplu temel atma törenine katılacağı DSİ tarafından üstlenilen  projelerin toplam maliyeti 41 milyon TL’yi buluyor.

X- GÖLETLER: Bakan Eroğlu, Kandıra Safalı Göleti ile Karamürsel Tepeköy Göleti'nin temellerini atacak. 

x-DERE ISLAHLARI- Kartepe Eşme, Topağaç, Liman, Maden ve Kuru derelerinin ıslah projelerinin temeli de yarın (pazar) atılıyor. 

X-TARIM ALANLARI SULANACAK- Yarın (Pazar) temeli atılan tesisler tamamlandığında ilimizde su depolama kapasitesi 1.17 milyon metreküpe ulaşacak. Bu su ile 1.110 dekar tarım alanı sulanabilecek. Dere ıslahları ile de Eşme bölgesindeki 400 dekar alan su taşkınlarından kurtarılacak. 

X- 2750 FİDAN- Bakan Eroğlu yarın (pazar) ayrıca 10 aileye gelir getirici tür sertifikası, 11 aileye Orköy sertifikası, 8 köye orman yangınları ile mücadele için su tankeri verecek, üreticileri toplam 2.750 adet ceviz, kocayemiş, ıhlamur, defne, fıstıkçamı fidanları dağıtacak. 

X-YENİ PROJELER- Bakan Eroğlu’nun yarınki (pazar) törenler sırasında ilimize yönelik toplam 46.5 milyon TL’ye mal olacak 13 büyük projenin daha müjdesini vereceği belirtiliyor. DSİ’nin üstleneceği bu yeni projeler de ilimizdeki tarım arazilerinden çok daha yüksek verim alınmasını hedefliyor. 
 

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