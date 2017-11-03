İşte Ekim ayı zam şampiyonu

Ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,90 , yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,28 oldu. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,8'e yükseltmişti.

Yıllık enflasyonda 2008 yılından bu yana, çekirdek enflasyonda da yüzde 11,82 ile Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviye görüldü.

Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarıyla bazı cezaların 2018 yılı artış oranları da belli oldu. Buna göre, yeniden değerleme oranı yüzde 14,47 olarak belirlendi.

ZAM ŞAMPİYONU KADIN HIRKASI OLDU

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 37,92 ile kadın hırkasında görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 27,12 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu. Enflasyon rakamları öncesi 3,81 seviyesinde işlem gören dolar/Tl veri sonrası 3,8325 seviyesini test etti.