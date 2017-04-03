İşte FETÖ operasyonlarının bilançosu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam" dedi.

FETÖ terör örgütüne yönelik çalışmalara değinen Soylu, örgütün yapısıyla ilgili bilgiler verdi. Soylu, "Özellikle bizim FETÖ terör örgütü ile ilgili çalışmalarımız konusunda gerek yargının gerek güvenlik kuvvetlerinin gerekse ortaya konan sürecin topyekun bakılmasında ve hayata geçirilmesinde büyük bir titizlik söz konusu. İstihbarata ve bilişime personele sızılan üst aklın yönlendirdiği süreç söz konusu. Böyle olunca istediğiyle istediği ilişkiyi kurabilme kabiliyetine sahip bir mekanizme oluşturuyor. İstediği zaman PKK ile bir iş kuruyor, istediği zaman başka unsurları itebiliyor ve bu kabiliyete sahip olabiliyor." diye konuştu.

FETÖ OPERASYONLARININ BİLANÇOSU

Örgütle ilgili yapılan çalışmalar hakkında istatistiki bilgiler veren Soylu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalanda 23 bin 861 kişi var, 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732'si polis, 7 bin 463'ü asker ve 168'i general. 2 bin 575'i de hakim ve savcı. 26 bin 177'si sivil, 208'i de mülki idare amiri."

Soylu, alınan tedbirler konusunda çok titiz davrandıklarını vurgulayarak, "İstihbaratınız yoksa karanlıkta kalırsınız. Eğer görüyor da söylemiyorsa yani insansız hava aracını kullanıyor ve oradaki teröristi sana söylemezse ona yapabileceğiniz bir şeyiniz kalmıyor ki. Tedbir alabileceğiniz hatlar var. Diyelim ki şurada karakol kurmanız lazım bunu eğer sahada size söylemezse biz ne yapıyoruz? Güneydoğu'ya gidiyoruz ve tüm gittiğimiz ilçelerdeki kaymakamlarla teker teker görüşüyorum. Yetmiyor vatandaş ve korucularla da görüşüyoruz. Bir meseleyi dört beş yerden kontrol edip gelerek devletin ortaya koyduğu bilgiyle mesai arkadaşlarımızla buna bir şekil vermeye çalışıyoruz. Daha bu bir başlangıç ama bilmenizi istiyorum ki saha bu konuda çok önemli." ifadelerini kullandı.

PKK'YA YAPILAN OPERASYONLAR

Kışın operasyonlara hiç ara vermediklerine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"12 bin 500'ü aşkın operasyon yaptık. Kış boyunca son 6 ayda. Bu önemli bir şeydir. Eksi 40 derecede, eksi 30 derecede evlatlarımız hala operasyon yapıyorlar. Ya sınır boylarında ya söylediğim ilgili yerlerde. Yine söylemek lazım, kış döneminde 887 sığınak ve barınak imha edildi. Bu önemli bir şeydir. Şimdi bu barınakların ve sığınaklar, geçen gün ele geçirdiğimiz sığınak 4 kattı, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat... Öyle sığınak ele geçiriyoruz ki yaklaşık bin 500 kişinin orada kendisini aylarca muhafaza edebileceği ve Allah muhafaza herhangi bir operasyon yapabileceği..."

Soylu, onlarca yüzlerce sığınak olduğunu da anlatarak, bu sığınaklar da önemli silahların elde edildiğini belirtti.

"SON 6 AYDA 155 ÇOK ÖNEMLİ OLAY ENGELLENDİ"

Soylu, son 6 ayda 921 teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu büyük bir rakam. Yine son 6 ayda 65 üst düzey terörist, bunların 37'si arananlar listesinde. Yani ödüllü terörist ve yine son 6 ayda 14 bin 516 PKK, KCK gözaltısı, 38 bin 789 FETÖ, 2 bin 529 DEAŞ, 585 diğer sol örgütü. Yani devlet bütün kabiliyetiyle beraber terörü tek PKK olarak görüyor değil, FETÖ var, DEAŞ var ve diğer Türkiye'yi karıştırmaya çalışan sol örgütler var. Hepsine topyekun hareket kabiliyetlerinin daraltılması ve bizim huzurumuzu bozmaması için büyük bir çaba ortaya kondu. Sadece son 6 ayda bin 780 silah, bunların 865'i ağır ve uzun namlu, bunların içerisinde tanksavarlar var, bunların içerisinde son model roket atarlar var, son model roket atarlar da PYD'den geliyordu. PYD'ye de kimden gittiği apaçık ortada. Son 6 ayda da 155 çok önemli olay engellendi ve hala arkadaşlarımız 24 saat esaslı çalışıyor."

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