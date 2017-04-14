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İşte geçerli ve geçersiz sayılacak oylar

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İşte geçerli ve geçersiz sayılacak oylar
Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinden, geçerli ve geçersiz sayılacak oyları paylaştı.

Sitede, tercih mührünün nasıl kullanılacağının yanısıra, zarf ve pusulular üzerinde hangi mühürlerin olacağı bilgisini verdi. Kurulun sitesindeki paylaşımda, oy verme işlemi sırasında yapılabilecek ve bu nedenle geçersiz sayılacak olası senaryolar görselleri desteğiyle anlatıldı.

YSK oy kullanma işleminde yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Oyunuzu Kullanırken Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.


ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana TERCİH" mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.

Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın. "

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