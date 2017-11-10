İşte Gölcük'ün yeni müftüsü
Mehmet Yazıcı'nın görev yerinin değiştirilmesiyle boş kalan Gölcük İlçe Müftülüğü koltuğuna gelen isim belli oldu.
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Bilindiği gibi Gölcük İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çekmiş, görev yeri değiştirilmişti. Yazıcı'nın Düzce İl Müftü Yardımcısı olmasının ardından yerine gelen isim de belli oldu. Kocaeli İl Müftü Yardımcısı İlyas Öztel, Gölcük Müftüsü olarak atandı.
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Etiketler : Mehmet Yazıcı, İlyas Öztel, Gölcük Müftüsü
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