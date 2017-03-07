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İşte görüntülerle Nato boru hattı operasyonu

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İşte görüntülerle Nato boru hattı operasyonu

Körfez'de bir oto yıkamacıdan gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olanların polise haber vermesi üzerine, iş yerinde yapılan kazıda NATO boru hattından akaryakıt çalındığı tespit edildi. İşyerinde depolanan yakıt tankere aktarıldı. Bunun üzerine yapılan operasyon kameralara kaydedildi.

TÜNEL KAZILMIŞ

Körfez Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıdan gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olan vatandaşlar, polise haber verdi. Polis işyerine girdiğinde zeminin kazılarak NATO boru hattına ulaşıldığını, hattan yakıt çalındığını gördü. İçeride bulunan tanka akaryakıtın depolandığı tespit edilerek yetkililere haber verildi. Cadde trafiğe kapatılırken, oto yıkamacıda bulunan tanka depolanan akaryakıtın tankere aktarımı yapıldı.

NATO YETKİLİLERİ İNCELEDİ

Petrol şirketi ile NATO yetkilileri bugün tünelin kazıldığı alanda inceleme yaptı. Polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Çalışmalarda yan taraftar bulunan binanın bahçesi alınan izin ile kazıldı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Körfez ilçesinde NATO hattından 200 bin TL değerinde akaryakıt hırsızlığı yapan ve polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 ruhsatsız silah, akaryakıt hırsızlığında kullanılan ve içine 3 adet tank yerleştirilmiş panelvan araç ile hırsızlıkta kullanılan aparatlar ele geçirildi.

NATO hattından 200 bin TL’lik mazot çalan 4 hırsız yakalandı

İŞTE OPERASYON ANLARI

 

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