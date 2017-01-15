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İşte hedeflenen sandık tarihi! Pusulalar hazır

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İşte hedeflenen sandık tarihi! Pusulalar hazır
TBMM'de başkanlık sistemine ilişkin Anayasa teklifi görüşmeleri sürerken YSK da olası bir referandumun hazırlıklarına başladı.

Hazırlıklar, referandumun 2 Nisan'da yapılacağına göre planlanıyor. Kurum, süreci yönetmek için 30 genelge hazırladı. Referandumda cumhurbaşkanlığı seçimindeki 'Evet' ve 'Hayır' damgasının vurulacağı beyaz ve kahverengi pusulalar kullanılacak.

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te 330 oyla kabul edilmesi durumunda başlayacak 60 günlük referandum sürecini yönetecek olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), hazırlıklarına başladı. Son bir haftada toplantılar sıklaştırıldı. Hazırlıkların referandumun 2 Nisan Pazar günü yapılması esasına göre planlandığı ancak bir haftalık gecikmenin de dikkate alınarak 9 Nisan Pazar gününün de göz önünde bulundurulduğu öğrenildi. YSK, 30 genelgesini de güncelledi. Genelgelerde sandık güvenliği, oy kullanma süreleri, görevlilerin çalışmaları gibi başlıklar yer alıyor. YSK'nın 'Beyaz evet, kahverengi hayır' anlamına gelen pusulaları kullanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin seçimde kullanılan pusulaların, sadece ihtiyaç kadar ilave basımının söz konusu olacağı, mevcut pusulaların kullanılacağı ifade edildi. 

CHP'NİN İTİRAZINA RET 

YSK, CHP'nin yurtdışı seçmenle ilgili düzenlemenin, OHAL kararnamesiyle yapılmasına yönelik itirazını da reddetti. Yasadaki, yurtdışında seçmen kütüğünü oluşturmak için yerleşik adres bilgilerinin bulunması şartı, daha önce yapılan düzenleme ile 31 Aralık 2016'ya kadar askıya alınmıştı. Bu sayede, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde, yurtdışında yaşayan seçmenler, adres bilgileri olmasa da büyükelçiliklerdeki kimlik bilgileriyle oy kullanmışlardı. Sürenin dolması ve yerleşik adres bilgilerinin tamamlanamaması nedeniyle bu referandumda yurtdışı seçmenin oy kullanamaması durumu ile karşı karşıya kalındı.

KHK İLE DÜZENLEME

Bu sıkıntıyı fark eden hükümet, OHAL'in gerekçesiyle ilgisi olmamasına karşın çıkartılan son KHK ile bu sürenin yeniden uzatılmasını sağladı. CHP de, seçimlere bir yıldan az kalan bir sürede KHK ile seçime dönük düzenleme yapılamayacağı gerekçesiyle itirazda bulundu. YSK, iki gün önce CHP'nin itirazını reddetti. Gerekçe olarak da yapılan düzenlemenin seçim yasalarında değil, nüfus yasasında değişiklik gerektirdiği ve anayasaya aykırı olmadığı gösterildi.

KİMLİK BİLGİSİYLE OY

Böylece KHK ile getirilen düzenlemeyle yurtdışındaki seçmenler, adres bilgileri olmasa bile Türkiye'nin yurtışındaki temsilciliklerindeki kayıtlı kimlik bilgileriyle oy kullanabilecek. Halen yurtdışında adresi belli olmayan 980 bin seçmen bulunuyor. Bir düzenleme yapılmasaydı bu kişiler oy kullanamayacaklardı. Son seçimlerde yurtdışındaki seçmenlerin ancak yüzde 40'ı sandığa gitmişti. Bu oranın referandumda yüzde 50'ye çıkabileceği hesabı yapılıyor.

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