İşte il başkanlarının referandum cevapları

7’nci kez CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay önderliğinde toplanan siyasi parti il başkanları referandumda verecekleri cevapları basın ile paylaştı.

İLK TUR BİTTİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında birlik ve beraberliği güçlendirmek adına ilimizdeki 7 siyasi parti il başkanı bir araya gelerek kent adına faydalı olabilmek adına istişare toplantısı başlatmıştı. Bu kapsamda il başkanları 7’nci kez CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ev sahipliğinde bir araya geldi. Kartepe’de bulunan Sukay Restoran’da gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül katıldı. Bu toplantıyla birlikte il başkanları toplantıların ilk turunu bitirmiş oldu. Öte yandan Sarıbay, toplantı öncesinde Vali Güzeloğlu’yu da davet edeceklerini ve eğitim ile ilgili sunum yapacaklarını söylemişti. Ancak Vali Güzeloğlu il başkanları toplantısına katılmadı. Toplantı öncesi Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ziyarette bulunarak başkanlarla selamlaştı.

ŞEHİT AİLESİ ZİYARET EDECEĞİZ

Toplantıların devam etmesi konusunda karar aldıklarını açıklayan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün siyasi partilerin il başkanları olarak bir araya geliyoruz. Ülkemiz ve ilimiz adına yarar görüyoruz. Bundan böyle ki Şubat ayı toplantısı SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ev sahipliğinde yapılacak. Önümüzde bir referandum olacak. Tüm siyasi partilerin fikirleri var. Hepimiz buna saygı duyalım diye anlaştık. Propaganda durumda OHAL durumunun gevşetilmesi için valimizle görüşeceğiz. OHAL nedeniyle yasaklanmıştı. Her siyasi partinin çalışma yapabilmesi için yasaklanma konması noktasında talepte bulunacağız. Her ay toplantı sonrasında Vali ve büyükşehir belediye başkanını ziyaret ediyorduk. Bir daha ki ay toplantı sonrasında 2 veya 3 şehit ailesini ziyaret etmek istiyoruz” diye konuştu.

BAŞKANLARIN REFERANDUM GÖRÜŞLERİ

Aydın Ünlü’nün referanduma ‘evet’ oyu vereceği hatırlatılan Sarıbay kendi fikrini açıkladı. Sarıbay, “Fikrimiz belli biz referanduma hayır diyeceğiz. Aydın Başkan fikrini belirlemiş. Gayet normal bizim bunlara saygı duymamız gerekiyor. Medeniyet bu. En iyi medeniyeti gösteren kentin il başkanlarıyız” dedi. Diğer il başkanlarının referandumla ilgili görüşleri şöyle: Halim Dedeoğlu, “Referanduma DSP olarak hayır diyeceğiz”, Ejderoğlu, “Şu an komisyonda karar görüşülüyor. Mecliste olmadığımız için görüş bildirmemiz doğru değil”, Nazlıgül, “Başkanlık sistemine hayır diyeceğiz”, Yıldız, “Biz BBP olarak her konuda olduğu gibi bu konuda istişarelerimiz devam ediyor. Bu noktada söylemek istediğim OHAL sürecinde böyle referandumun sağlıklı olmadığını düşünüyorum.”

Çiğdem ARMAĞAN