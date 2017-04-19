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İşte İzmit'in tüm mahallerindeki halk oylaması sonuçları

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İşte İzmit'in tüm mahallerindeki halk oylaması sonuçları
Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi halk oylamasında İzmit'te toplam 252 bin 484 seçmenden 226 bin 910 kişi sandığa gitti.

Bunlardan 111 bin 96'sı evet, 111 bin 921 kişi ise hayır dedi, 223 bin 17 geçerli, 3 bin 893 geçersiz oy kullandı. Yüzde 89,87 katılımın olduğu İzmit'teki halk oylamasında yüzde 49,82 evet, yüzde 50,18 hayır oy oranı çıkmıştı.

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