İşte İzmit'in tüm mahallerindeki halk oylaması sonuçları

Bunlardan 111 bin 96'sı evet, 111 bin 921 kişi ise hayır dedi, 223 bin 17 geçerli, 3 bin 893 geçersiz oy kullandı. Yüzde 89,87 katılımın olduğu İzmit'teki halk oylamasında yüzde 49,82 evet, yüzde 50,18 hayır oy oranı çıkmıştı.
İZMİT’İN TÜM MAHALLELERİNDEKİ HALK OYLAMASI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Karşılaştırmalı analiz ile Kocaeli
Hatipköy’de EVET, HAYIR’dan iki fazla
İşte ilçe ilçe halk oylaması sonuçları
İşte Karamürsel'den sandık sandık sonuçlar
İzmit'te bazı mahallelerin referandum sonuçları
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.