  • BIST 106.711
  • Altın 143,570
  • Dolar 3,5567
  • Euro 4,1387
  • Kocaeli 18 °C

İşte kan vermenin faydaları

»
İşte kan vermenin faydaları
Bağışlanan bir ünite tam kan eritrosit, trombosit ve plazmaya ayrılarak, 3 farklı hastanın ihtiyacını karşılayabiliyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre en güvenilir kan; kendi özgür iradesiyle, hiçbir karşılık beklemeksizin, gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçılarından sağlanan kandır. Bağışlanan bir ünite tam kan eritrosit, trombosit ve plazmaya ayrılarak, 3 farklı hastanın ihtiyacını karşılayabilmektedir.

KAN BAĞIŞI KAN HÜCRELERİNİ YENİLİYOR!

Kan bağışının günlük yaşantımıza bir zararı olmadığı gibi çok önemli yararları bulunmaktadır. Kan vermeden önce, sağlığımızla ilgili sorgulama formu yanında, boy, kilo, tansiyon, nabız, vücut sıcaklığı bilgileriyle birlikte, kan grubu,  kan sayımı(hemoglobin) ve serolojik testler ölçülerek mini bir check- up yapılmış olur. Yapılan laboratuvar testleri, kan yoluyla bulaşan hastalıkların erken teşhis edilmesini de sağlayarak, gerekli önlemlerin alınması açısından da önemlidir. Kan veren kişide, kan yapan doku ve organlar uyarılarak, yeni kan yapmaya sevk edilerek kan hücreleri yenilenmiş olur. 

Kan bağışlayacak gönüllülerde ücretsiz olarak aşağıda sıralanan önemli laboratuvar testleri yapılıyor.
● Anti-HIV testi (AIDS) 
● Anti-HCV testi (Hepatit C) 
● HBsAg testi (Hepatit B) 
● Frengi testi (Sifiliz) 
● Kan grubu testleri (ABO, Rh)
● Tam kan sayımı (özellikle Hemoglobin, Hematokrit, Lökosit, Trombosit)

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRARAK, KALP HASTALIKLARI RİSKLERİNİ AZALTIYOR

Düzenli kan veren kişide, hücreler için zararlı okside edici ajanlara karşı vücut direncinin arttığı ve böylece bazı hastalıkları önlediği düşünülmektedir.  Kolesterol, trigliserid, şeker gibi kan testlerine ve üre, kreatinin, ürik asit gibi metabolit düzeylerine de olumlu etkisi olmaktadır. Ayrıca kalp ve damar sistemine etkileriyle, damar tıkanıklıkları, kalp krizi geçirme riskini azalttığı ve felç (inme) gibi bazı hastalıkları önlediği düşünülmektedir.

Kan bağışından sonra bazı hususlara dikkat edilmelidir;

● Kan verme işleminden sonra hemen ayağa kalkmayıp, 5-10 dakika istirahat edin.
● İstirahat sonrası yapılacak ikramları almalı ve görevlinin önerilerine dikkat edin.
● Sigara içiyorsanız, kan bağışından sonra 1 saate kadar içmeyin.
● Bağıştan sonra ilk yemekte alkollü içecekler almamaya özen gösterin.
● Kan verilen kol ile birkaç saat ağır şeyler taşımayın.
● Bağıştan sonraki 5-6 saat hamam, sauna gibi aşırı sıcak ortamlarda bulmaktan kaçının.

Bu haber toplam 268 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanseri önlemenin 7 yolu23 Temmuz 2017 Pazar 22:40
  • Doğru sandığımız yanlış bilgiler23 Temmuz 2017 Pazar 19:11
  • Medikalin ham maddesi geri dönüşümden sağlanacak23 Temmuz 2017 Pazar 19:05
  • Dr. Çeşmeci’ye veda töreni22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:40
  • Seka Devlet’in fizik tedavi ünitesi yenilendi22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:24
  • Kalp krizi riskini azaltan 14 gıda21 Temmuz 2017 Cuma 22:08
  • Denizde uzun süre yüzmek kalp krizini tetikliyor21 Temmuz 2017 Cuma 19:46
  • Derince'de sağlık kapasitesi iki katına çıkarıldı21 Temmuz 2017 Cuma 12:48
  • Doktor Demirhan İl Halk Sağlığı Müdürü oldu21 Temmuz 2017 Cuma 10:33
  • Bebeğinizin kaşığıyla mamasının tadına bakmayın20 Temmuz 2017 Perşembe 22:30
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti