İşte Kartepe'nin 2018 yılı bütçesi

Kartepe Belediyesi’nin Ekim ayı meclis oturumunun II’nci birleşimi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Meclis oturumuna Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlık yaptı. Ekim ayının ikinci birleşiminde 2018 performans programı ve 2018 yılı bütçesi belirlendi. Başkan Üzülmez Başkanlığında yapılan meclis oturumunda 2017 performans raporuna CHP grubu tarafından red oyu verilirken, 2018 yılı bütçesi 118 Milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Başkan Üzülmez “Bu bütçe hayal bütçesi değil, yatırım bütçesidir” dedi.

CHP ŞERH KOYDU

Kartepe Belediye Ekim ayı II’nci birleşiminin tutanak özetleri oy birliği ile kabul edilmesi sonrasında 2018 yılı performans programına CHP’li meclis üyeleri tarafından red oyu verildi. 2018 yılı Mali yılı bütçesine de CHP’liler tarafından red oyu verilerek, oy çokluğu ile kabul edildi. CHP grubunun hazırladığı şerh raporunun okutulmasının ardından yapılan eleştirilere cevap veren Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Muhalefet otokontrol için önemli ve gereklidir. Ama sırf muhalefet etmek için, şerh koymuş olmak için bu düşünceyle hareket edilmemelidir. Raporun içinde eksik veya daha iyi incelenmesi gereken noktalar olabilir. Gerektiğinde özeleştiri de yapıp, kendimize pay çıkarırız. Ancak, muhalefetin şerh raporunun tümüyle kayda değer olmadığını ve yanlış değerlendirmelerinde yer aldığını bilmenizi isterim.” dedi.

MECLİS TOPLANTISINA 3 MECLİS ÜYESİYLE

“Kartepe Belediyesi’nin 2015, 2016 bütçesinin gerçekleşme oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir” diyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “En önemli meclis toplantısına muhalefet grubunun 3 meclis üyesiyle iştirak etmesi de işlerin doğru ve yolunda gittiğinin göstergesidir. Belediyeciliği şeffaflık içerisinde yapmaktayız. Kartepe'miz her geçen gün gelişmektedir. Kartepe'mizde yapılan üst yapı çalışmaları bir çok belediyeden daha fazladır. Alt yapıdan kaynaklanan sorunlar ise ilgili alt yapı firmalarından kaynaklanmaktadır. Kendileriyle görüşmelerimiz devam etmektedir. Alt yapı yatırımların hızlandırılması noktasında aralıksız çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

HAYIRLI OLSUN

Hormonlu bütçe eleştirilerine katılmadığını ifade eden Başkan Üzülmez “Açıkçası; üst üste yüzde yüze yakın bütçe gerçekleşme oranı yakalayan bir belediye olarak böyle ciddi bir karşılığı olmayan eleştiriler almak motive edici. Rapor da emeği geçen meclis üyelerimizi ayrıntılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Plan ve Bütçe Komisyonunda görev alan meclis üyelerimize, bütçenin hazırlanmasında emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim. 2018 bütçemizin başta Kartepemiz, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

TEPETARLA’NIN DURUMU

Tepetarla Mahallesi konusunda açıklama yapan Başkan Üzülmez “Tepetarla Mahallesi’nden hemşehrilerimiz belediye binamıza geldiler. O zaman şehir dışındaydım. Tepetarla Mahallesi durumunu her yerde dile getirdik. Revizyon imar planlarında düzenlemeler için her zaman vatandaşımızın lehine olacak şekilde talimat verdim. Biz burada vatandaşa hizmet etmeye geldik. Tepetarla Mahallesi’nde rant söylemlerinde binde bir delil varsa ben bunun karşısında bedel ödemeye ve ödetmeye hazırım. Orada bakanlık tarafından fay hattı belirlenmiştir. Bu fay hattına göre plan yapıldı. Biz halkımızın yararına olan, mağduriyet yaratmayacak her türlü çözüm için halkımızın arkasındayız. Sonuna kadar bu düşünceden sapmayacağız.” dedi.