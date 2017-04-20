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İşte Kartepe’nin referandum raporu

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İşte Kartepe’nin referandum raporu
Pazarçayırı %90 EVET, Ketenciler %61 HAYIR

Kartepe’de referandum sonuçlarının değerlendirmesinde mahallelere göre en yüksek Evet, köylerde yüzde 90,52 ile Pazarçayırı’ndan çıktı. En yüksek Hayır diyen köy ise, yüzde 61,36’lık oranla Ketenciler oldu.

PAZARÇAYIRI FARKLI

Pazarçayırı’nda geçerli 116 oyun 105’i Evet olarak kayıtlara geçti. Bu köyde ‘Hayır’ oyu atan 11 kişi oldu. Üç oy da geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmadı. Hayır oyunun en yüksek çıktığı Ketenciler’de ise, geçerli 471 oy içinde 289 kişi Hayır, 182 kişi içe Evet oyu attı.

SUADİYE VE ATAŞEHİR

Kartepe’nin merkez mahallelerinde ise en yüksek Evet oranı Suadiye (%80,40), en yüksek Hayır oranı ise Ataşehir’de(%53,22) çıktı. Suadiye’de 2133 geçerli oyun 1715’i Evet yönünde oldu. Ataşehir’de ise geçerli 2856 oydan1520’si Hayır oldu. En yüksek seçmen sayısının olduğu Fatih Sultan Mehmet’te 3677 Evet(%60,18),2433 Hayır(%39,82) oyu atıldı.

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