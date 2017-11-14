İşte Kartepe’nin yeni kaymakamlık binası

İlçe olduktan sonra kuruluşu ile birlikte bugüne kadar Sapanca yolu üzeri Ataevler Mahallesi eski Uzunçiflik Belediye binasında hizmet veren Kartepe Kaymakamlığı, Kent Meydanının oluşturulmak istendiği Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki yeni binasına taşındı.

TAŞINMA DEVAM EDİYOR

Kartepe Kaymakamlığı’nın yeni binasında kaymakamlık, Yazı İşleri ve Nüfus Müdürlükleri yeni binada hizmete başlarken, önümüzdeki hafta Tapu, Milli Eğitim, Sosyal Hizmetler ve Mal Müdürlüklerinin taşınma işlemi tamamlanacak. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Müftülük şuan için yeni kampüsün dışında hizmet verecek. Eski Kaymakamlık binası ise mülkiyeti Kartepe Belediyesinde olması sebebiyle Belediyenin yeni bir projesi olan Bilim ve Kültür Merkezi olarak ilçeye hizmet verecek.

NASIL ULAŞILACAK?

Kartepe Kaymakamlığı’nın yeni binasına gitmek isteyen vatandaşların Sarımeşe 218 Nolu araca binmeleri gerekiyor. UKM’den gerekli izinlerin çıkması halinde sabah saat 09.00’a kadar 6 dakikada bir, saat 09.00’dan sonra 20 dakikada bir kaymakamlığa 214 nolu Kösekoy ile 213 nolu İstasyon hatlarındaki araçlar da sefer yapacak. Ayrıca belde içi 299 nolu rinkg servisi olarak kaymakamlığı da içine alan hat üzerinde seferler yapacak.

Taşınma nedeniyle, telefon ve internet kullanımı konusunda zaman içinde giderilecek küçük aksaklıkların olabileceği hatırlatıldı. Özellikle, Nüfus Müdürlüğü’nün Ankara ile entegre Nüfus Kayıt Sistemi’nin bağlantılarının tamamlanmasında kısa zamanlı hizmet aksaklıkları yaşanabilecek. Kandıra Kaymakamı Ayhan Durmuş, bu konuda vatandaşlardan sabır ve biraz anlayış beklediklerini duyurdu.

MİLLİ EĞİTİM DE GİDİYOR

Kartepe Belediyesi’nin Kent Merkezi Proje Alanı içerisinde yeni belediye hizmet binası yanında 6037 metrekarelik alanda inşa edilen Kartepe Hükümet Konağı, dört kat olarak projelendirilmişti.

Kaymakamlık binası bodrum katında arşiv ve 15 araçlık kapalı otopark yer alıyor. Tarım Müdürlüğü ve Maliye de yeni binaya taşınacak. Bu arada, Ataevler Mahallesi içinde eski Çelik Halat Anadolu Lisesi binasında hizmet veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yeni kampüs içinde yer alacak.

Şennur YILDIZ